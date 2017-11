Darío Herrera dirigirá Boca - Racing

Darío Herrera será el juez del clásico entre el líder, Boca Juniors, y Racing Club, a jugarse el domingo venidero a las 19.15 en "La Bombonera", por la novena fecha de la Superliga de Primera División, según el sorteo realizado por el Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En tanto se resolvió que el partido que deberá jugar Lanús por la décima jornada en Mendoza ante Godoy Cruz será postergado, habida cuenta que el 22 y 29 de noviembre el "granate" estará jugando los partidos de ida y vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Gremio, de Porto Alegre, la ida en Brasil y la vuelta en el estadio "Néstor Díaz Pérez".

El programa completo con los respectivos días, horarios y árbitros es el siguiente:

Viernes 17

A las 17: Argentinos Juniors vs. Colón de Santa Fe, Nicolás Lamolina.

19.15: Atlético Tucumán vs. Arsenal, Germán Delfino

21.30: Newell's Old Boys vs. Belgrano de Córdoba, Pedro Algañaraz

Sábado 18

A las 17: Banfield vs, Temperley, Hernán Mastrángelo y Defensa y Justicia vs. Lanús, Juan Pablo Pompei

19.15: San Martín de San Juan vs. San Lorenzo, Fernando Rapallini

21.30: Independiente vs. River Plate, Silvio Trucco

Domingo 19

A las 17: Unión de Santa Fe vs. Chacarita Juniors, Mauro Vigliano y Tigre vs. Estudiantes de La Plata, Andrés Merlos

19.15: Boca Juniors vs. Racing Club, Darío Herrera

21.30: Talleres de - Rosario Central, Jorge Baliños

Lunes 20

A las 17: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Patronato de Paraná, Diego Abal

19.15: Olimpo de Bahía Blanca vs. Godoy Cruz de Mendoza, Ariel Penel

21.30: Huracán vs. Vélez Sarsfield, Mariano González.