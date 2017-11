Escuchá la versión de “De música ligera” de Coldplay en La Plata

A powerful cover of De Musica Ligera by Argentinian superstars Soda Stereo.

Coldplay volvió a la Argentina para cerrar su gira A Head full of Dreams en el Estadio Único de La Plata, donde volverá a tocar mañana. En medio de un recital lleno de colores, fuegos artificiales, papeles, brazaletes que cambian de tono de acuerdo a la canción, llegó una sorpresa para el público local.

Si bien algunos rumores pudieron dar pistas de lo que iba a pasar esta noche, la gente no pudo evitar emocionarse cuando escuchó los primeros acordes de "De música ligera". El tema de Soda Stereo, que Chris Martín había ensayado días atrás en Porto Alegre, llegó después de una seguidilla de hits: "Hymn for The Weekend", "Fix You", "Viva la vida" y "AOAL".

Además, antes de tocar la canción argentina, el británico había nombrado a los 5 argentinos que murieron en el atentado a Nueva York en un momento en que intentó hablar en español. "No hablo bien en español, sin embargo tengo que tratar. Quiero agradecerles estar aquí, por haber venido a pesar del tráfico y el calor. Estoy nerviosa acá", había dicho, entre pequeñas interrupciones en inglés al ver su frustrado su discurso por cuestiones idiomáticas.

Las referencias sobre la Argentina siguieron minutos más tarde, cuando Martin y su banda cambiaron de escenario y usaron el más chico e íntimo que se encontraba bastante atrás y entre el público. "Gracias amigos por estar cantando y bailando. Para nosotros es muy especial estar en Argentina para terminar nuestra gira mundial con nuestra familia", dijo el vocalista antes de presentar un tema muy especial que tocarían por primera y última vez.

Fuente: La Nación