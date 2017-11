Video: Lito Cruz fue acusado de violencia de género por su pareja

En unos audios que publicó el programa Los Ángeles de la mañana, Perrotta arrancó su escalofriante relato comentando que Lito Cruz "era mi amor platónico desde los 16 años". Luego, ella comenzó a tomar clases de teatro con él y ahí se conocieron. "La verdad es que fue lindo el primer mes porque él me seguía y se me acercaba, pero después fue una pesadilla terrible".

El tiempo pasó y ambos se volvieron a encontrar en 2014, cuando Lito volvió a ser su maestro. "Me inscribí en un seminario de teatro en la Universidad de Morón que estaba a su cargo. Esta vez me miró de una manera que me hizo sentir única. Sentía que estaba embelesado al punto que mis compañeros de clase lo notaron. Después de una clase me invitó a salir. Le dije que no porque era demasiado: mí ídolo y amor platónico me estaba invitando a vivir un sueño", recuerda la periodista, que ante las insistencias del actor aceptó comenzar una relación.

"Nos conocimos, me fui a la casa, me invitó a vivir con él, me propuso tener un hijo. El me decía que el amor venía desde nuestra vida pasada. Era algo terrible que estaba bueno al principio". En ese momento, arrancó la pesadilla.

"Más o menos al mes o mes y pico desaparece un día. Yo no sabía dónde estaba. Hablo por teléfono y estaba totalmente borracho.Ahí me comenta el problema de adicciones que tiene. Yo traté de ayudarlo, hice que se interne, trataba de que no tome al lado mío. Traté pero no pude, y ahí empezaron los problemas", continuó Perrota, que escribió un libro sobre esta tormentosa relación, titulado Secreto de Alcoba.

Los celos fueron otro factor de conflicto en la pareja. "Me dejaba, por ejemplo, abierta la llave de gas o me dejaba encerrada en su casa. Por celos, era obsesivo mal. Si un compañero varón se sentaba al lado mío me maltrataba". "Cuando volvía me pedía perdón. Como hacen los psicópatas, me decía: 'Perdón, mi amor, me zarpé, soy celoso, me vas a dejar, si me dejás voy a hacer lo que hizo Otelo'. Me decía que me iba a tirar en el volquete que estaba en la puerta de la casa. Me maltrataba de todas las maneras posibles".

"Intentó golpearme dos veces y lo frené. Yo hice judo de chica, y eso me salvó la existencia, sinceramente, porque las dos veces que vino a golpearme lo agarré del cuello", siguió con firmeza Perrotta.

La escritora relató que entre 2014 y 2016 se distanciaron en tres oportunidades, y que siempre Lito regresaba con la promesas de modificar su conducta. "Todo un verso".

Sobre el final, contó que hasta el año pasado continuó viéndolo por "miedo a sus amenazas" y lo vinculó al poder político que el actor tenía por su cercanía al kirchnerismo y su puesto como Director de Teatro Independiente. "Recibía plata de Cristina", lanzó Perrotta, que hasta llegó a denunciarlo en la Oficina Anticorrupción.