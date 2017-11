Licenciado en Psicología, psicomotricista, psicoanalista y asesor clínico educativo estuvo en la provincia dictando un curso organizado por la Asociación Jujeña de Psicomotricidad. Esta jornada de reflexión es probable que tenga continuidad y que se formen equipos interdisciplinarios.

-¿El tema de la jornada fue el campo de la infancia?.

-Hablamos tratando de situar la complejidad que implica hoy en día la niñez, tanto para la crianza que implica para los padres, para la institución escolar, para aquellos que trabajamos en el campo de la clínica. Un niño hoy ocupa un lugar muy diferente a otra época y muchas situaciones ocurren alrededor de él.

-¿Hoy la niñez tiene otras realidades en el ámbito familiar, escolar?

-Decíamos que las maneras que tiene un niño de armar los vínculos, hace sumamente necesario que los padres puedan jugar con ellos. Cuando un papá juega con su hijo le transmite un saber, una herencia que llamamos “histórica, simbólica”. Esa herencia no la transmite la imagen. Nos preocupa mucho los niños que pasan horas y horas frente a la imagen y el único diálogo es con ella y no con el campo adulto, o por medio de la palabra o el juego.

-La tecnología avanza sobre el desarrollo de la humanidad y hay una falta de comunicación…

-Ha cambiado la forma de comunicarnos. Antes un niño tenía la posibilidad de jugar en el barrio, armar grupos sociales. En este momento se restringe esto, y la escuela pasa a cumplir otro rol social que antes no lo tenía. Es decir si un niño no arma esas experiencias en la escuela no las hace en el barrio como otras épocas por la inseguridad, porque le atrae más la imagen del celular.

-La prioridad es el internet con tutoriales antes de hablar o consultar por ciertos temas a los padres…

-Los padres se comunican menos, los chicos juegan menos y están más solos. Esto implica una problemática muy compleja para el campo de la niñez, si un chico pasa mucho tiempo solo, cómo se hace esa transmisión afectiva necesaria para que un niño pueda armar comunidad, es decir pertenencia.

-También los valores tan desprestigiados…

-El estímulo de la imagen produce un niño, que se encuentra muy poroso, con insensibilidad. Es decir nos encontramos con niños insensibles a lo que le pasa a un vecino, a una guerra, le interesa menos, lee menos, escribe menos y cada vez más se aísla. Esa situación hace que en el mundo adolescente vuelvan a reunirse, pero a través de otras posesiones, como adicciones.

-¿La reacción de los padres es nula ante esta situación?, ¿cómo revertirla?

-En todos los ámbitos está pasando que se juega menos y ubicamos el juego como un lugar donde el niño empieza a hacer lazos sociales, no lo hace cantando, lo hace jugando. En el mundo adulto, los docentes no juegan, están más ocupados en la eficacia, tener escuelas trilingües y exigir a los niños. De manera que un niño en preescolar ni juega y en otro momento era lo lúdico lo que se privilegiaba. Los papás juegan menos por el trabajo u otros problemas. Los niños juegan menos, eso implica que su universo simbólico, su campo de representación de pensamiento se ve coartado y empobrecido.

-Estas reflexiones se hacen en el ámbito de la ciencia, pero llegar a la realidad de los chicos es cada vez más complejo.

-Los niños arman síntomas de adultos, por primera vez en la historia tenemos niños con stress, obesos, maniaco depresivos, dificultad del mundo adulto que expresan los niños. Los chicos empiezan a saber cosas que ni siquiera la pueden conceptualizar por lo menos representar y entonces los niños empiezan a ser mayores sin poder opinar y ocupan un lugar de adulto. Los padres ocupan un lugar culpógeno, y muchas veces el mundo adulto le coloca una etiqueta a los niños y cada vez nos encontramos con un aumento de diagnóstico en la infancia que son más precoces, asombrosos y horrorosos. Cada vez se medica más a niños y esto tiene que ver con negocios.

-¿Hoy se sobrediagnostican a los niños?

-Si, los padres al ver un diagnóstico empieza un cuestionamiento que además va a múltiples tratamientos. De manera que los chicos que tienen dificultades tienen menos espacios u otro tipo de encuentro con el mundo de los semejantes.

-Estas jornadas sirven para reflexionar, repensar lo que hacemos como adultos, ¿tendrán continuidad?

-Si, es la primera vez que vengo a Jujuy y ha despertado mucho interés. Me parece imprescindible armar equipos interdisciplinarios de reflexión de estás problemáticas: Hubo muchas propuestas y es probable que hagamos una formación más duradera en el tiempo.