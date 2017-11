“Cambiemos” es una alianza que tiene  claramente un dueño y muchos contratados

En una entrevista exclusiva a El Tribuno de Jujuy, la consultora política analizó los resultados de las elecciones, la derrota de Cristina Kirchner en manos de Cambiemos y sobre la crisis del PJ a nivel nacional.

Finalmente el “macrismo” se consolidó como primera fuerza electoral el 22 de octubre. Ya no es solo una fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, es una fuerza que se extiende como identidad nacional, con peso electoral en las principales provincias.

Uno piensa que los buenos resultados sirven para tomar impulso, y en este caso pensar en la continuidad de un proyecto.

Las elecciones de octubre fueron también, un golpe duro para el kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, pero fue más duro aún para el peronismo, que sigue en crisis, sin poder reencontrarse con su identidad y sumando derrotas en varios distritos.

Hacer un análisis post elecciones, también incluye el paquete de reformas que anunció el Gobierno, y con ello el desacuerdo de sectores de la alianza, como el radicalismo, que no acompaña ciertas medidas. ¿Será este, el principio del fin de la alianza “Cambiemos”?

Con el kirchnerismo en extinción, el PJ quebrado y el triunfo del Pro, ¿Qué nos espera a los argentinos en 2019?

*El oficialismo hizo una buena elección en todo el país, ¿Cómo se deben analizar estos resultados?

En principio hay una reconfirmación de los resultados del 2015, y para este oficialismo, como para cualquiera es importante, de hecho le genera aire y un “colchoncito” para las acciones y medidas que quieran tomar a partir de ahora.

*¿Qué le preocupaba más a Macri, ganar las elecciones o ganarle a Cristina?

Yo creo que ganar las elecciones, no veo mucho esa disyuntiva con Cristina.

Si no hubiera estado unidad ciudadana y hubiera estado otro del peronismo, me parece que para el caso era lo mismo. Cristina ya está muy denostada. Que haya vuelto a perder, reconfirma que ella está peor que hace dos años.

* ¿Le da un impulso a Macri para pensar en la reelección de 2019?

Es una posibilidad, tampoco lo conocemos tanto, tiene un discurso bastante distinto a otros.

Él no provoca ni promueve interés. Es un hombre un poco desapasionado, a veces, es difícil darse cuenta. Pero obviamente hay chances. Si él quiere, tiene posibilidades.

*¿Dónde crees que va a poner el ojo en Gobierno en estos dos de mandato?

Es obvio que ahora va a ordenar cuentas y bajar el déficit fiscal. De hecho fue uno de los primeros anuncios que hizo tras el triunfo en octubre. El paquete de reformas que viene preparando hace tiempo, pero necesitaba asegurarse la victoria para poder ponerlo en marcha.

*Las reformas ¿podrían perjudicar la imagen del Gobierno?

Están en un plano de negociación. Ellos apuestan fuerte, esto les permite tener un margen de negociación.

Obtener concesiones a las provincias para que estas se manejen, puede ser una, la otra puede ser que va a haber una base de maniobras para que haya acuerdos bilaterales. Sí me parece que es muy firme el plan económico y la postura del Gobierno nacional de lo que quiere lograr con las reformas.

*¿Hay que prestarle atención a la letra chica de los proyectos?

Sin lugar a dudas, por eso tantas reuniones de negociación entre el gobierno y las provincias

Sobre la alianza “Cambiemos” ,la UCR a veces apoya las políticas del Gobierno y otras no, ¿Se puede romper el frente para 2019?

Puede ser. En realidad no es una alianza como la del 2000, “Cambiemos” es una alianza que tiene claramente un dueño y muchos contratados. Por esta razón, no creo que corra riesgos ni el Gobierno ni la alianza en sí misma. Pero me preocuparía más por ciertos sectores que han votado a cambiemos y por un deterioro de la situación económica dejen de apoyar, es el claro ejemplo de la UCR.

El gobierno no está conformando a todos los sectores con los que conformo esta alianza.

*Llego Cristina al Congreso, ¿Qué va a pasar?

Su rol más clave será el de la oposición. Dentro del PJ es una situación desagregada, dividida. Esto , obviamente beneficia al Gobierno.

*¿Que haya un peronismo tan quebrado?

Claro, que haya un interbloque por parte del partido justicialista y los renovadores dentro del peronismo. La presencia divisoria, que de alguna manera ella impone, sigue siendo funcional al Gobierno nacional.

* ¿Murió el kirchnerismo?

Con las elecciones de alguna manera se demostró que está en una situación terminal. Quedan fragmentos, ideas y hasta la propia Cristina, pero como espíritu conjunto, hoy está perdido.

*¿Crees que Cristina pueda ir presa?

Creo que no.

Me parece además que hay una situación de hartazgo por parte de la opinión pública.

La situación fue descomprimida por haber ganado las elecciones de la manera en que se ganó. Descomprimió además que haya algunos “pescados gordos” que están presos.

Se crea o no, esas cosas empiezan a evaluar cuánto influyen en la opinión pública. Cuánto mejora o no mejora la gestión del Gobierno o cuánto impacta tener a una expresidente presa para los organismo internacionales y para todo el mundo.

No sé si es una intencionalidad del Gobierno que Cristina vaya presa. Que esté libre, lo ayuda más.

*¿Cómo impacto en la política argentina la muerte de Santiago Maldonado?

Hubo muchas idas y vueltas en el caso una semana antes de las elecciones. Al resolverse, parcialmente, creo que tranquilizó a la gente y creo que si, efectivamente hubo muchas dudas y generó un cierto escozor y generó un impacto que le dio también lugar a escuchar o hacer un voto más testimonial.

*El PJ viene quebrado y sin identidad, ¿Cómo debe reorganizarse?

No veo un hilo conductor, por el momento, que los aglutine. Me parece que es un proceso que va a llevar más tiempo y claramente están en un proceso de reorganización interna importante.

Es lógico, después de 12 años de gobierno y con una situación de liderazgo no reconocido a Cristina Kirchner , de la gente hacia Cristina y del peronismo hacia Cristina.

La mitad del peronismo tiene la expectativa que tiene que venir un líder y la otra mitad, creo que está pensando que también se puede rearmar de otra manera.

*¿De qué manera se puede rearmar?

A través de un proyecto, a través de la unidad, a través de una nueva propuesta de proyecto de país. Tienen que entender que no necesariamente tienen que bajar alguien y tiene que decir “es esta” la forma.

No es un momento para que aparezca el “gran conductor” que rearme la institución, porque no está en condiciones, después de estar en el poder durante 12 años.

*Se lo mencionaba a Urtubey, Massa y Randazzo como posibles líderes.

Ninguno pude hacerse referente del PJ a nivel nacional. Los que mencionaste, que estuvieron en el proceso de decantación del kircherismo, no están en condiciones de tomar ese lugar.

*¿ El peronismo puede pelear una presidencial para 2019?

Si, de pelear la puede pelear, pero el éxito es posible que no los ayude.

Hoy es muy prematuro, recién terminaron las elecciones de este año, hay que dejar transcurrir un poco el año 2018 y de ahí se puede analizar con un poquito más de certeza.