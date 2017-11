"La tormenta perfecta" pone en riesgo al sector azucarero

El administrador del Ingenio Ledesma explicó cuál iba a ser el impacto del -29% en el precio del producto. También se refirió a la incidencia que tendrá el gravamen a las gaseosas azucaradas y las cifras de la zafra 2017.

-Los anuncios que llegan de Nación ponen en alerta al sector azucarero del NOA. ¿Cómo toman esas medidas?

-Muy preocupados. Hay tres medidas que afectan directamente a toda la actividad industrial, azucarera y primaria y una es la resolución del Ministerio de Energía de la Nación, por la cual se había disminuido el precio del bioetanol: un 15% a partir del 1 de noviembre y una segunda etapa de reducción a partir de febrero de un 14%, en una reducción total de un 29%.

-De haberse concretado esa reducción del 29%, ¿de qué manera los hubiera perjudicado?

- Afecta directamente la rentabilidad del negocio de bioetanol y va un poco a contramano con lo que el Gobierno nacional pregonaba de aumento de la tasa de corte obligatorio. Las inversiones que se hicieron, los cañeros mejoraron sus cañaverales, muchos Ingenios en Tucumán con nuevas deshidratadoras. En el caso del Ingenio Ledesma que ya teníamos una deshidratadora, aumentamos nuestra capacitad de destilación, por lo cual tenemos una medida tomada por el Ministerio de Energía sin tomar en cuenta que veníamos trabajando en una mesa donde está el sector cañero, industrial y el Ministerio de Agroindustria que permanentemente estudiaba seguir inyectando esfuerzo en el tema del bioetanol que hasta el 2021 está regido por una legislación y por un precio establecido por una formula que estaba consensuada y era que permitía que el negocio sea rentable.

-Habían previsto inversiones, justamente para mejorar el proceso del bioetanol

-Cuando el programa de bioetanol empezó en el 2010, la planta deshidratadora de Ledesma era de 100 mil metros cúbicos y tenía una capacidad de producción de alcohol de 80 metros cúbicos. Lo que hicimos ahora fue poner a la par 100 metros cúbicos de alcohol y 100 metros cúbicos de deshidratación para poder enfocarnos directamente al negocio del bioetanol. Muchos ingenios tucumanos que no habían ingresado en su momento al bioetanol lo han hecho previendo un horizonte hasta el 2021 y ahora lo quieren modificar.

-Ya ingresó al Congreso la Reformas Tributaria. Sabemos del rechazo al aumento del 17% a las gaseosas azucaradas. ¿Otro golpe al sector?

- Lo hacen como una medida del punto de vista de la salud que mucho no se entiende, en el sentido que se considera a los alimentos que tienen azúcar dañinos para la salud, con lo cual es una medida que apunta a reducir el consumo de las bebidas azucaradas .De hecho a los que no tienen azúcar le bajan el impuesto a 0%, con lo cual estamos fomentando la exportación de endulzantes químicos no calóricos que uno no sabe bien cuáles son y se importan, y estamos gravando el trabajo de los argentinos en el norte. Estas medidas no afectan estrictamente sólo a las industrias, sino a las embotelladoras y a los comerciantes.

-¿De qué manera repercute específicamente esta quita de impuestos a las gaseosas en los ingenios azucareros?

-En el sentido en que va a ver una menor venta de bebidas gaseosas. Las embotelladoras son un cliente importante y de 180 mil toneladas de azúcar que nos compran, ya nos han dicho que van a reducir a 100 mil nada más. Las embotelladoras son clientes premiun, por decirlo de alguna manera, tienen una calidad específica con lo cual se le vende a un valor mayor, porque este es una azúcar que se hace con ciertas características en cuanto a la disolución. Entonces al no venderse esa cantidad, eso va a hacer que haya una sobreoferta y que después se va a destinar a otro tipo de cliente y seguramente baje el precio y eso afecta a toda la cadena. Y si le sumamos al efecto del bioetanol, va a ver una mayor oferta de azúcar y el precio se va a deprimir.

-¿También cae el precio de góndola?

-El productor primario y el cañero va a cobrar menos su producto pero eso después no se va a ver reflejado en una baja de precios al consumidor. De hecho las bebidas embotelladoras entienden que del 17%, hay un 11% que tienen que trasladar directamente al precio, con lo cual va a ver un aumento en el precio de las bebidas.

-¿La justificación en la suba de impuestos responde a un tema de salud?

-Es una medida que se basa y sustenta en estudios muy particulares y subjetivos de tema salud, en el sentido de que vinculan directamente al consumo de azúcar con la obesidad, pensándolo como si fuera una sola causa. Los estudios y estadísticas hablan de que la obesidad, si bien es una enfermedad y está creciendo en la Argentina, aumentó un 30% mientras que el consumo de azúcar aumentó menos de un 5%. Entendemos que la obesidad es producto de una serie de factores que los alimentos con azúcar forman parte, pero también forman parte causas como el estilo de vida, sedentarismo y los alimentos grasos. Entonces no se puede gravar sólo al azúcar pensando que es una causa. En otros países como México,Dinamarca o Francia ya pasaron por este proceso, de entender que el azúcar o las bebidas azucaradas generaron obesidad y hay que gravarlas, y en los pocos años tuvieron que revertir esa medida porque después terminó siendo solo una forma de recaudar impuestos. Y además no bajó el consumo de azúcar, no bajó la tasa o el crecimiento de la obesidad. Porque -reitero- no es un solo producto el que puede generarla, sino que está más vinculado a una forma de vida.

-Las noticias que llegan de Nación no son muy alentadoras. Será difícil echar marcha atrás en esta medida. De no ser así, ¿creen que se verían muy perjudicados?

-Nos vamos a ver bastante perjudicados. Estamos haciendo todas las gestiones, los gobiernos provinciales, las entidades de uniones empresarias. Hemos tenido reuniones con funcionarios nacionales, ministro de Hacienda, de Producción, hemos explicado el impacto que esto puede tener y que esto no soluciona el problema de obesidad. Lamentablemente vemos que tienen una dirección mucho más firme que por ejemplo el tema del bioetanol. Esto también afecta a la industria citrícola, donde Jujuy, Salta y Tucumán somos importantes productores y es la segunda industria o la primera dando mano de obra con la industria azucarera, con lo cual tiene un efecto muy perjudicial para las economías regionales del NOA, que paralelamente se están apoyando con el Plan Belgrano y que todavía no ha tenido el desarrollo que uno habría esperado.

-¿Cambia el escenario?

-Estas medidas afectan la rentabilidad y generación de empleo y la proyección de inversiones que se venían haciendo en el sentido que veníamos, en que tanto la industria de jugos concentrados, la industria de aceites concentrados y la producción de bioetanol eran un escenario que le daban a la industria un horizonte de rentabilidad distinto al que teníamos los últimos años, donde veníamos trabajando a pérdida, porque había una sobreoferta de azúcar y no había incentivo para la inversión. Entonces se planteó un diseño distinto. Las empresas hemos apostado a escenarios a través de inversiones directas y la creación de puestos de trabajo y estas propuestas lamentablemente dieron varios pasos para atrás. Pero bueno, reitero hay que hacer las gestiones y hemos encontrado un muy buen eco en los funcionarios y en los representantes legislativos de la provincia.

-Cambiando de tema, ¿ayudó esta zafra?

-En cuanto a lo productivo estuvo muy afectada por las pocas lluvias de enero y febrero que sufrieron los cañaverales. Tucumán ya cerró su zafra y produjo un 15% menos de caña y acá en el norte tienen un 10, 12 % menos de producción. Ledesma está cerrando si Dios quiere la semana que viene y vamos a estar con