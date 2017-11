Volanteada en rechazo a las reformas impositiva y laboral

El dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) Carlos Santillán, encabezó esta mañana una volanteada en contra de la reforma impositiva y laboral que impulsa el Gobierno Nacional, en donde la rechazó, y sostuvo que se trata de "un retroceso" y "un gran negociado de los derechos de los trabajadores".

Santillán expresó que el Gobierno se tiene que encargar de "generar trabajo genuino".

“Desde ya que planteamos nuestro rechazo a la reforma laboral que ataca derechos fundamentales de los trabajadores”, sostuvo Santillán ante medios locales, y agregó que rechazan “los dichos del presidente Mauricio Macri respecto que los sueldos de los empleados estatales son los que no dejan que vengan las empresas privadas, por las altísimas pagas existentes. Los únicos que las tienen son los funcionarios".

“Estamos postergados mucho más allá de lo que puedan declarar estos señores de saco y corbata. Los invitaría a venir a ver cómo viven los precarizados, los jornalizados, los contratados, con arreglos por 1500 pesos”, argumentó, y sostuvo que, en todo caso, “se preocupen por crear trabajo genuino”.

Por otro lado, criticó que se hable “como si fueran los trabajos estatales los culpables del crecimiento de la planta del Estado”, cuando “ellos -los funcionarios- son los responsables de no haber creado trabajo genuino para que la gente pueda tener opciones de trabajo y no buscar como única alternativa al Estado”.

En el marco de la volanteada informativa, los integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, que lidera Santillán, también se manifestaron en contra de decisiones políticas anunciadas a nivel provincial como “el congelamiento de la planta permanente” y una reforma educativa que según denunciaron plantea la suspensión de carreras del nivel superior.