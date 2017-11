Despidieron a Victor Hugo Morales de C5N

El periodista Víctor Hugo Morales, anunció a través de su cuenta de Twitter que fue despedido de la señal de noticias por TV C5N. Medio en el que se desempeñó durante el 2016 y 2017.

Morales, señaló con un tuit "previsiblemente me comunicaron que me han despedido de C5N. Emocionalmente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!"

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión! — Víctor Hugo (@VHMok) 17 de noviembre de 2017

El despedido de quien es el dueño de uno de los relatos futbolísticos más conmovedores de la historia, llegó en medio de la crisis que atraviesa el Grupo Indalo, identificado políticamente con la gestión de gobierno kirchnerista y que por estos días enfrenta diversos problemas económicos, y denuncias judiciales.

Asímismo, cabe destacar que la salida de Víctor Hugo Morales de la señal televisiva de noticias, se suma a la de Roberto Navarro, quien fue despedido meses atrás.