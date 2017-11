Pequeños grandes héroes participarán de la final de los Juegos Evita

La delegación jujeña de deporte adaptado, atletismo, partirá el lunes 20 a las 21 horas desde la Ciudad Cultural, rumbo hacia la ciudad de Resistencia, Chaco, para participar de la Final Nacional de los Juegos Evita.

El grupo está integrado por alrededor de 50 personas con discapacidad, deportistas varones y mujeres, acompañantes y personal de apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación.

El arribo de los jujeños a la provincia de Chaco será el martes 21 aproximadamente a las 10 horas, hospedándose posteriormente en el Hotel Plaza de Corrientes teléfono 0379- 4466500.

Las pruebas que se desarrollarán durante la competencia serán lanzamiento de bala, salto en largo, carrera de 80 y 150 metros llanos en categorías sub 14, sub 16 y sub 18 femenino y masculino, personas con discapacidad con las patologías PC (parálisis cerebral), motor y ciegos.

Se trata de un primer grupo de deportistas que participarán de las alternativas de esta final nacional hasta el sábado 25 de noviembre regresando a la provincia ese día, posteriormente un segundo grupo con más de 50 personas, participará de las restantes actividades del 25 al 30 de noviembre en la misma ciudad; en atletismo (intelectuales) y los deportes de natación, goalball, básquet 3 x 3, boccias, fútbol pc y tenis de mesa.