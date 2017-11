Cómo era el manejo de las coimas y el poder de Julio Grondona

Más detalles de las declaraciones del empresario argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, ante la Corte Federal de Brooklyn por el 'FIFA Gate', el escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol, en el que están involucrados decenas de dirigentes y empresarios del fútbol sudamericano se conocieron en las últimas horas.

En documentos a los que tuvo acceso el diario digital Infobae, Burzaco confesó cómo hubiera sido el reparto de sobornos de cara al Mundial 2026 y 2030 y los motivos reales de la renuncia del paraguayo Nicolás Leoz a la Conembol. Además, el poder del argentino Julio Humberto Grondona en la toma de decisiones de la Conmebol (sobre todo durante la llegada del paraguayo Juan Ángel Napout a la cúpula) y cómo quedó el escenario en la entidad que regula el fútbol sudamericano tras su muerte.

Sobornos en los derechos del Mundial 2026 y Mundial 2030

Pregunta: ¿Usted y sus socios eran capaces de adquirir los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2030?

Respuesta: Sí, señor.

P: ¿Y qué acuerdo, si lo hubo, tiene conexión con el pago de coimas por esos derechos?

R: Entre los tres socios hicimos un acuerdo para distribuirnos el pago por 15 millones de dólares en coimas.

P: ¿A quién?

R: A Julio Grondona.

P: ¿Y cuando se refiere a sus socios, quiénes son?

R: Teleglobo de Brasil y Televisa de México.

P: ¿Fueron 15 millones de dólares pagados a Julio Grondona?

R: Sí, señor.

P: ¿Y a dónde fue a parar el dinero para Julio Grondona?

R: El dinero para Julio Grondona fue a parar a una cuenta del Swiss Bank a nombre de Julius Berg.

Renuncia de Nicolás Leoz a la CONMEBOL

P: ¿Después del viaje a Zurich en marzo del 2013, qué cambios, si los hubo, se dieron en la cúpula de la CONMEBOL?

R: A fines de abril del 2013, el presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, renunció. El vicepresidente, Eugenio Figueredo, lo sustituyó y se convirtió en presidente.

P: ¿Usted sabe si Nicolás Leoz renunció a otro cargo además de la presidencia de la CONMEBOL?

R: Sí, señor.

P: ¿A qué puesto?

R: Él renunció a su puesto en FIFA, inclusive a ser miembro del Comité Ejecutivo y a presidir, por ejemplo, el Comité de Organización de Brasil 2014.

P: ¿Cuando usted dice el Comité de Organización de Brasil 2014, a qué se está refiriendo al decir Brasil 2014?

R: Me refiero a la Copa del Mundo que tuvo lugar un año después de nuestra conversación, en Brasil, la Copa Mundial de la FIFA.

P: ¿Cuál era el motivo de la renuncia de Nicolás Leoz?

R: El motivo formal era su salud, estaba mal de salud.

P: ¿Y cuál es el motivo actual, qué pasó desde su renuncia?

R: Yo diría que él lo hizo por su mala condición de salud, pero lo que provocó su renuncia fueron las denuncias por corrupción que están en los papeles y en la Justicia de Suiza.

P: ¿Después de la renuncia de Nicolás Leoz, quién tomó su lugar?

R: Eugenio Figueredo, el vicepresidente primero.

La llegada de Juan Ángel Napout al poder

P: ¿Se reunió con Juan Ángel Napout en Brasil durante el período en que se jugó la Copa del Mundo de 2014?

R: Sí.

P: ¿Hubo un momento durante ese período en el que cenó en privado con Juan Ángel Napout?

R: Sí.

P: ¿Dónde fue la cena?

R: En Copacabana, en un restaurante llamado Cipriani.

P: ¿Qué temas han discutido en esa cena?

R: Uno de los temas principales que discutimos en esa cena fue el proceso hasta principios de 2015 y su interés y el apoyo de Julio Grondona para convertirse en el próximo presidente de Conmebol. Entonces, tuvimos algunas discusiones políticas, y quién era quién en esa carrera política, el apoyo de Grondona, y otras preocupaciones que tuve el día en que se convirtió en el presidente de Conmebol.

P: ¿Qué preocupaciones tenía sobre el día en que él quizás se convirtiera en presidente de la Conmebol?

R: Mi preocupación era qué iba a hacer a largo plazo con los contratos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores y también su relación inicial con Hugo y Mariano Jinkis, cómo jugaría eso en contra de Torneos y Competencias, Fox y TNT.

P: ¿El tema del pago de sobornos se tocó durante esa cena?

R: Sí, fue uno de los tópicos que discutimos.

P: ¿Qué discutieron?

R: Discutí sobre los sobornos, el hecho de que se tomó una decisión para excluirlos de los ingresos del Conmebol, del tesoro del Conmebol, el pago de los sobornos al "Grupo de Seis" (Esquivel, Chirigoba, Jadue, Bedoya, Burga, Carlos Chávez) y a (José María) Marín y Marco Polo (Del Nero), una decisión tomada un año antes, no era algo acordado y estaba poniendo una carga más grande fuera del acuerdo original. Y con respecto a los contratos de coimas, le dije que había interés de Teleglobo y Torneos de extender el contrato de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que expiraba en 2032. Nosotros, Torneos y Teleglobo, esperábamos que una vez que se convirtiera en presidente, él tuviera otra expectativa de cuatro años y la base para hacerlo fue la política que la FIFA estaba tomando en todo el mundo con algunos de sus contratos, que por ese momento, estaban firmando contratos hasta fines de 2030.

Conversaciones de Napout y Burzaco por Whatsapp sobre el poder de Grondona

P: Napout le escribió "Ale, yo vivo para mis amigos y aposté por vos desde el principio. Espero que recuerdes lo que te dije en Sudáfrica acerca de que confió en vos". ¿Qué es lo que usted entiende acerca de lo que dijo?

R: Yo entiendo que se trata de una conversación que tuvimos en Sudáfrica. Él me mostró que confiaba en mí más que en cualquier otro dentro del universo de las compañías de deportes y productoras de la Conmebol.

P: ¿Él había expresado algún sentimiento similar hacia usted antes de recibir el cheque?

R: Sí.

P: ¿Sólo una vez o cuántas veces?

R: Varias veces, en particular en el último año antes de esta conversación por Whatsapp.

P: Pasando a la siguiente línea, a las 12:06:16, él dijo: "Y el señor JG"; él dice "Don JG" en español. "El señor JG puede confiar en mí porque tengo códigos". ¿Qué es lo que usted entiende acerca de lo que dijo?

R: Yo entiendo que en las relaciones hay ciertas reglas escritas que son códigos invisibles y que Julio Grondona estaba principalmente preocupado de que las personas respetaran esos códigos. Y Juan Ángel me estaba transmitiendo el mensaje de que Julio Grondona podía confiar en él para que lo nombrara presidente de la Conmebol porque él lo iba a seguir después de eso.

P: En la parte superior de la segunda página, el 17 de junio del 2014, a la hora 12:24:27, dice: "El Señor Julio está bien, ¿no? Eso es lo que importa". ¿Primero que todo, quien es el Señor Julio?

R: Julio Grondona.

P: ¿Y a qué se refiere con "el señor Julio está bien, ¿no?"?

R: Yo entiendo que él no me está preguntando por su estado de salud, pero me está preguntando por si él va a seguir metido en su elección como próximo presidente de la Conmebol.

P: Cuando Juan Ángel Napout dice "Cuídenme con el jefe", ¿quién es el jefe?

R: Julio Grondona.

P: Y en la siguiente línea dice "Le sigue haciendo la cabeza", ¿qué quiere decir eso?

R: Esa línea se refiere a Eugenio Figueredo y explica que Figueredo está tratando de manipular a Grondona para que no apoye a Napout y que vote para que Figueredo continúe como presidente en el 2015.

P: Y siguiendo por esa línea, usted dice "Sí" y Juan Ángel Napout dice "Lo sé por cuatro fuentes diferentes, hablá con él. Por favor, Ale". Y usted dice "Sí, lo hace, pero las cartas ya se han repartido". ¿Qué quiso decir con eso?

R: Me estaba pidiendo que hable una vez más con Grondona y le pida que vote a Napout para presidente de la Conmebol en 2015. Él me insistía en esto y yo le dije que se calmara que las cartas ya estaban repartidas. Eso ya estaba decidido.

P: Napout dice "Vos me tenés que calmar. Quiero ir de la mano con él". ¿Qué entiende usted por eso?

R: Él dice esto como una expresión, como cuando el padre lleva a la novia de la mano hacia el altar, en el sentido de que él quiere llegar a la presidencia de la Conmebol de la mano de Grondona, quien –como ya expliqué– era uno de los que tomaban las decisiones claves en Conmebol en las cuestiones importantes.

P: Y después dice: "Eso es lo que Horacio me dijo y vos lo escuchaste". ¿A quién se refiere con Horacio?

R: Horacio Cartes, el presidente de Paraguay.

P: Y dice: "Estate cerca de Don Julio, me dijo", ¿qué quiere decir?

R: Horacio Cartes le avisó a Napout que se pegue, que esté cerca de Julio Grondona y que así iba a llegar a buen puerto, al lugar correcto que en este caso era la presidencia de la Conmebol del 2015.

P: El 29 de junio del 2014 a las 12:17:33 usted escribe: "Tenemos que esperar a que termine el Mundial para no hacer ruido". Y Napout dice: "Eso es lo que hago, me tragué todo y me quedo solo en el Sofitel". Y usted dice: "Mi aviso es para que vos fortalezcas tus conexiones y muestres independencia delante de Julio y de esa manera él sentirá que ustedes dos son un bloque". ¿Qué quiere decir?

R: Yo me refería a que, conociéndolo a Grondona bastante bien, el hecho de que él esté a las corridas tratando de conseguir el apoyo de todos, como el de José María Marín y especialmente el de Marco Polo Del Nero, no iba a ser la mejor manera de acercarse a Grondona. Entonces mi aviso fue que haga todas sus conexiones, mantenga a su bloque unido, pero que le haga sentir a Grondona que él es quien lo elige como el próximo presidente y no que él vaya con el apoyo del resto de los presidentes y le imponga la decisión a tomar.

Las coimas en la Conmebol después de la muerte de Grondona

P: ¿Cómo afectó la muerte de Julio Grondona a la política de la CONMEBOL?

R: Afectó en gran medida.

P: ¿Cómo? Sea específico.

R: Bueno, básicamente, inmediatamente después de la muerte de Julio Grondona, en el funeral, tuvieron una reunión. No estuve en Paraguay para esa reunión. En inicios de agosto de 2014 –Grondona murió a fines de julio–, ellos hicieron esa reunión en Asunción, Paraguay, y Juan Ángel Napout fue electo presidente de la CONMEBOL para terminar el mandato que empezó con Leoz, que continuó con Eugenio Figueredo, hasta principios de 2015.

P: ¿Qué le preocupaba de su lugar en la CONMEBOL ahora que Grondona ya no estaba?

R: Tenía muchas preocupaciones. Porque Grondona, en particular desde fines de 2009 cuando Nofal estaba débil, protegía a Torneos, ayudaba a Torneos, beneficiaba a Torneos. Y en ese momento entendí que nos quedábamos huérfanos en cierta manera, pero tenía fe en que las reuniones con CONMEBOL vayan en la misma dirección y que no afectaran de manera negativa la vida y los contratos de Torneos. Además, Eugenio Figueredo había sido expulsado de la presidencia de CONMEBOL a principios de agosto y vino a decirme que Juan Ángel Napout le había dicho que continuaría recibiendo tratamiento presidencial, en el sentido de seguir recibiendo un millón por año de coimas por la Copa Libertadores y Sudamericana.

P: Usted hizo referencia a "él", alguien que recibe tratamiento presidencial, ¿a quién se refiere?

R: Me refiero a la conversación que mantuve con Eugenio Figueredo, y el arreglo que me contó que logró con Napout, en el que Figueredo seguiría juntando, tal vez de por vida, un millón de dólares por los contratos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Cuando entré al cuarto en el que estaban Ángel Napout y Marco Del Nero, ellos abordaron el tema de las coimas de manera directa, pidiéndome que les explique cuánto era el total de coimas que Grondona juntaba para la Copa Sudamericana y Libertadores, y eso fue lo que hice.

P: ¿Qué instrucciones recibió?

R: Básicamente repasé todo el dinero que Grondona recolectaba de la Copa Libertadores y Sudamericana, y tuve todo el panorama en cómo asignar fondos, el dinero, las coimas que Grondona solía recolectar entre los ejecutivos del fútbol en la CONMEBOL en octubre de 2014. Resolvieron, además, quién o cuánto recolectaría ahora que Luis Segura era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, porque Segura también me estaba consultando cuánto era para él.

El reparto de sobornos en el "Grupo de Seis" de la Conmebol

P: ¿Qué instrucciones recibió de Juan Ángel Napout y Marco Polo Del Nero sobre el reparto de sobornos?

R: Primero voy a detallar qué presidente de cada asociación recibía dinero, los miembros del "Grupo de Seis": Rafael Esquivel, de Venezuela, Luis Bedoya de Colombia, Luis Chiriboga de Ecuador, Sergio Jadue de Chile, Manuel Burga de Perú (que ya no recibía dinero), Carlos Chávez de Bolivia y Juan Ángel Napout de Paraguay. Todos recibían 400.000 dólares al año. Primero me dijeron que todos empezarían a recibir 500.000 dólares por año. Pero después Marco Polo intervino y dijo que Juan Ángel Napout, por ser presidente de la Conmebol, tenía que tener un tratamiento especial y debería recibir un total de 1,8 millones por año. Napout lo agradeció, pero dijo que quería recibir 500.00 dólares y, en una segunda etapa, podría incrementarse a 700.000. Como teníamos apoyo total de Brasil, yo sugerí que Marco Polo Del Nero y José María Marín, que embolsaban 900.000 dólares anuales, debían ascender a mi mismo nivel de 1,2 millones por año. Luego pregunté acerca de Eugenio Figueredo y el hecho de que recibía un millón de dólares anuales. Se decidió que recibiría 300.000 dólares correspondientes al 2015 y nada más. Luego pregunté acerca de Argentina. José Luis Meizner recibía 300.000 dólares anuales y Luis Segura me preguntó cuánto le correspondía. Marco Polo Del Nero dijo que sobraban 300.000 dólares, que empecemos a pagarle esa cantidad.

P: ¿Quién de Torneos tenía la responsabilidad de hacer el seguimiento de los pagos que describió?

R: Eladio Rodríguez era el responsable de mantener esos pagos, hacer los pagos y recibir el reconocimiento.

P: ¿Qué documentos usaba para hacer los pagos?

R: Tenía unas hojas de cálculos o cuadros con el año, las cantidades, apodos, como un ayudamemoria.

P: Mencionó que había apodos, ¿qué apodos recuerda?

R: En el caso de Julio Grondona podíamos llamarlo "el Papa". Para Marco Polo Del Nero y a José María Marín usaban el apodo "Brasileros".

P: ¿Alguna vez se usó la palabra "Cristina"?

R: Sí, señor. "Cristina" se usó hasta finales de 2015, porque Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de la Argentina. Los pagos a Jorge Delhon y Pablo Paladino se hacían bajo el apodo "Cristina".