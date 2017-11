Dictó este curso sobre entomología forense desde el punto de vista de la arqueología ¿Cómo fue ese abordaje?

-La idea era explicar cómo el estudio de la fauna cadavérica puede hacer aportes a la investigación forense y de investigación arqueológica. Es decir los restos humanos antiguos hallados y la fauna cadavérica hallada asociada a ellos.

¿Qué ejemplos puede comentar sobre este tipo de trabajo?

-Yo he trabajado en momias en Antofagasta de la Sierra, no con la momia en sí sino con los insectos que fueron encontrados asociados al cuerpo, o u nidos a este o en los sedimentos. Traté de reconstruir cómo fue el proceso de preparación del cuerpo y de descomposición, en el caso de la momia no hay descomposición, se preservan, pero en los casos de entierro se estudia si el proceso de descomposición ocurrió en el lugar, si fue un traslado y qué tipo, y en qué época del año podría haber sido.

¿Cómo se trabaja, sobre los restos de los mosquitos?

-Moscas, los restos en general suelen aparecer asociados a los sedimentos, al polvo, a la tierra que está asociada al enterratorio. Entonces al arqueólogo cuando encuentra los restos toma muestra de los sedimentos, si aparecen restos de insectos lo convocan al entomólogo para que trate de estudiarlos y hacer un aporte a la investigación de ese enterramiento.

¿Este tipo de técnicas significa un aporte para este Instituto de Biología de Altura?

-Si de hecho tengo una becaria del Conicet, que es tesista mía y está estudiando la variación de las especies de moscas en los distintos ambientes de Jujuy en la zona de Puna, Pre Puna, y Valles y Yungas, para hacer un aporte de información forense. Por otro lado, estoy trabajando con Clarisa Otero, una arqueóloga que tiene una investigación en el Pucará de Tilcara con enterratorios que puedan aparecer en Pucará. Lo que esperamos ver es si el cuerpo se descompuso en el lugar y en qué época del año ocurrió esa descomposición.

¿El procedimiento se basa en analizar cada tipo de mosquito, el tiempo que lleva?

-Lo que hacemos es estudiar dentro de la fauna cadavérica que se registra, principalmente aquéllos insectos que arribaron primero al cuerpo, que generalmente son moscas. Estudiamos las moscas, las larvas de esas moscas, los gusanos. Conociendo el tiempo que tienen de desarrollo esos gusanos podemos asumir que los huevos fueron puestos en el momento de la muerte. Entonces podemos saber que si el gusano tiene siete días, y saber que ese cuerpo lleva muerto siete días. Es un proceso que funciona bastante bien en casos forenses y se utiliza en aquellos casos donde no se conoce la causa de la muerte.

Planteó también una reconstrucción sobre qué tipo de predadores habían intervenido en un cuerpo al aire libre de un caso, ¿cómo es la técnica?

-Sí, hay veces que reconstruir a través de a través de un experimento cómo podría haber sido la descomposición del cuerpo, cuando ya nos convocan el cuerpo está entregado, enterrado y no contamos para hacer la autopsia. En este caso era para ver si había predadores carroñeros que removieran el cuerpo, que lo consumieran, dado que era un cuerpo que había sido encontrado sin actividad de carroñeros, entero y sin embargo había estado supuestamente en la zona expuesto más de una semana pero estaba entero, era contradictorio. Entonces comprobamos que habían vertebrados carroñeros en la zona y si el cuerpo hubiera estado expuesto una semana como decían, habría sido consumido por estos vertebrados carroñeros.

¿En el caso de la zona, tienen una base de datos en lo que hace al tipo de mosquitos que hay por la zona, para los peritos locales?

-Está trabajando María Fernanda Salinas en el Inbial (Instituto de Biología de la Altura) relevando ejemplares de fauna cadavérica sobre todo moscas “californius”, y hay algo de información y a medida que se trabaje se va a producir mayor cantidad de información. Los peritos se van a manejar con la información que hay hasta el momento, alguna publicada y la que se está recabando. La pericia cada vez se utiliza más, y de hecho los laboratorios forenses que se están organizando en el país, como el de Salta y Chaco están tratando de incluir entomólogos en su staff de profesionales porque les resulta un aporte en la investigación de casos complejos.