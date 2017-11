Alejandro Sanz: Persona del Año 2017 en los Grammy Latinos

El español fue distinguido por la Academia Latina de la Grabación por sus logros en la música y sus contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

Con un homenaje estelar lleno de cariño y de pasión por unos amigos que van mucho más allá de ser sus colegas musicales, Alejandro Sanz recibió el premio Persona del Año en una gala en el marco de los Grammy Latino en la que la estrella española reivindicó el valor de los sueños y la rebeldía.

“No olviden que somos lo que soñamos”, dijo Sanz en una ceremonia celebrada en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas.

En su discurso de agradecimiento dijo que “La música sin un sueño no es música: sólo es una ecuación más. Debemos soñar en alto, debemos soñar despiertos. Un sueño me trajo hasta aquí y hoy aquel niño que fui, donde quiera que esté, les da las gracias a todos ustedes”.

Los artistas lo homenajearon cantando, como Mon Laferte que interpretó “Mi soledad y yo”, Juanes y Camila Cabello “Quisiera ser”, Luis Fonsi “Amiga mía” y Residente “Looking For Paradise” junto a Nick Jonas y Anitta. Alejandro Fernández interpretó “Y si fuera ella”, Juan Luis Guerra “Desde cuándo”, Jesse & Joy “Siempre es de noche”, David Bisbal “El alma al aire”, y Natalia Lafourcade “No es lo mismo”, junto a Manuel Medrano.

Sanz, por su parte, cantó acompañado por “dreamers” al recibir el premio a la Persona del Año, que les dedicó a estos jóvenes inmigrantes que llegaron de pequeños al país y que viven de manera ilegal en Estados Unidos.

Defensa de los inmigrantes



“Esos niños son nuestros niños, son nuestros, de nuestra comunidad”, dijo Sanz, quien también le dedicó el honor a su esposa y sus hijos.

“Cuando uno es padre es padre de todos los niños. Yo se lo quiero dedicar a ellos. Esto va por ellos y va por ustedes, va por Puerto Rico, va por México, por República Dominicana, va por Texas, por Florida”, añadió haciendo mención a las regiones recientemente golpeadas por huracanes o sismos.

Estos chicos están en el limbo desde que el presidente Donald Trump anunció que iba a cancelar gradualmente el programa federal que los protege de la deportación, creado durante el gobierno de Barack Obama. Trump dio al Congreso hasta marzo para que encuentre una solución a la situación de estos inmigrantes.

“Cuando uno se pasa media vida construyendo muros”, expresó Sanz haciendo alusión al muro que Trump ha dicho que quiere construir en la frontera con México. “Por cada piedra un soñador, por cada piedra un soñador. ¡Dreamers!”

“Ustedes son unos valientes”, les dijo a los chicos mientras los abrazaba antes de salir del escenario. “Los queremos”.