Cuartos de final de divisiones inferiores

El Campeonato Anual de la Divisiones Inferiores de la Liga Jujeña denominado "César Saluzzo" jugará los encuentros correspondientes a los cuartos de final. Por la Zona Campeonato, en "La Tablada", a las 8.30 las novenas de Nieva vs. Cuyaya; a las 9.45 las octavas de Luján B vs. Nieva; a las 11.30 las séptimas de Gorriti vs. Cuyaya y a las 13 las sextas de Gorriti vs. Nieva.

Mientras que en el "Fausto Tejerina", Gimnasia será local en novenas a las 8.30 ante El Chañi; en octavas a las 9.45 ante Atlético Palpalá; en séptimas a las 11.30 ante Lavalle y en sextas a las 13 ante Luján B.

En el "Juan Scaro" de Nieva a las 8.30 jugarán las sextas de Luján A vs. El Chañi; a las 10 las séptimas de Luján A vs. El Chañi; a las 11.30 las novenas de Gorriti vs. Luján A y a las 12.45 las octavas de Luján A vs. Gorriti.

En Lavalle Auxiliar a las 8.30 jugarán las novenas de Talleres vs. Luján B y a las 10.15 las octavas de Tallares vs. El Chañi. Asimismo en Lavalle Principal a las 9 se enfrentarán las séptimas de Talleres vs. Nieva y a las 10.30 las sextas de Talleres vs. Atlético Palpalá.

Después por la Zona Bronce en todas sus categorías se medirán Los Perales vs. El Cruce en el predio del "gaucho" y en cancha Municipal 1 y 2 lo harán Palermo vs. Universitario .