Histórico Alto Juniors

El "“pionero"” de Alto Comedero goleó a El Cruce por tres a cero e ingresó al cuadrangular final. Ahora buscará llegar al Federal C.

Alto Juniors sigue haciendo historia. Ayer el equipo del populoso barrio de Alto Comedero, goleó a El Cruce por tres a cero y logró la tan ansiada, soñada y festejada clasificación al cuadrangular final de la Liga Jujeña de Fútbol que otorgará la segunda y última plaza al próximo Federal C.

El "pionero", en esta última fecha del torneo doméstico, no dependía de nadie más que de sí mismo para llegar al cuadrangular. Pero a veces los nervios y la ansiedad pueden ser un rival más duro que el propio equipo que esté en frente.

Así entonces, los primeros minutos del encuentro frente a las "pirañas", fueron con dominio de los dirigidos por Alejandro Rey, que acosaron el arco "pionero", aunque sin mucha profundidad.

Sin embargo cuando Alto Juniors se acomodó en el campo de juego, fue mucho más punzante y decidido. La primera chance llegó con un cabezazo de Rodríguez que sacó Narvaez al córner en una gran respuesta.

Casi sobre el final de esa primera parte, a los 40', "Jota" Rodríguez capturó un rebote de Narvaez y solamente tuvo que empujar para establecer el uno a cero para el "pionero", que allí recién encontró tranquilidad. Y se fue al descanso mucho mejor cuando Cocha con un gran cabezazo, puso el dos a cero para Alto Juniors.

Con el partido prácticamente liquidado, el complemento fue netamente del equipo de Alto Comedero. Dominó el balón en todo momento y creo varias situaciones.

Así no extrañó que Alfaro, luego de un gran pase de Rodríguez, pusiera el tres a cero y terminara de concretar la histórica clasificación de Alto Juniors al cuadrangular final clasificatorio.

Claro que con el pitazo final del juez Víctor Terán, los "pioneros" se prometieron no quedarse con esta parte de la película simplemente, sino porque no, buscar llegar a coronar un año fantástico haciéndose dueños de la segunda plaza para el torneo Federal C.

El sueño está planteado y no solamente están por detrás jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, sino todo un barrio.