Luján ganó y clasificó al cuadrangular final

Con este resultado el equipo de Claudio De Los Ríos podrá pelear por el segundo boleto al próximo Torneo Federal C.

Con suspenso, sufrimiento, Deportivo Luján entró al cuadrangular final de la Liga Jujeña. Ayer le ganó a General Belgrano 3 a 0 en el "Libero Bravo" con el arbitraje de Cristian Montenegro.

El "granate" en dos minutos hizo la diferencia. A los 11 Arancibia desvió el tiro libre de Barro y descolocó al golero Molina. Tras cartón, Pablo Burgos recibió sólo por el medio y definió cruzado.

Con el 2 a 0 se acomodó mejor, Gira en la mitad de la cancha fue "amo y señor", porque se encargó de cortar el circuito del "decano".

General Belgrano en los pies de Darío mercado tuvo el descuento, pero el delantero definió afuera cuando ingresó solo por el primer palo tras centro de Alancay.

Cáceres y Alancay se juntaron por momentos, pero no tuvieron con quien jugar, entonces lo de Belgrano fue todo ganas y nada de claridad. Zenteno adelante no aportó demasiado y Espejo prácticamente no gravitó. Así las cosas para Luján que se sintió cómodo con el resultado se simplificaron hasta el cierre del primer periodo.

En el complemento el "decano" buscó acorralar a Luján en su campo, no obstante le faltó claridad. Para colmo los cambios al "villero" no le cambiaron la cara porque los ingresos de Salar, Luna y Chambi tampoco gravitaron.

Parado de contragolpe, Luján esperó paciente aprovechar esos espacios que poco a poco la visita estaba dejando en el campo. Hasta que a los 32 minutos Pablo Barro apareció habilitado por la derecha y con un derechazo colgó la bocha en el ángulo superior izquierdo de Molina que nada pudo hacer.

Sobre los 44 minutos Nasisi y Salar se agredieron mutuamente y el juez Montenegro con buen tino los expulsó.

Cuando terminaba la partida, Darío Mercado peinó la bocha solo y del ángulo con espectacular volada Rodrigo García sacó al costado.

Tras el pitazo final, los jugadores de Deportivo Luján con radio en mano se agruparon en tres cuartos de cancha esperando termine el duelo en "La Tablada" entre Lavalle y Alberdi. Es que el 1 a 1 de ese encuentro los clasificaba, pero sabían que no podían festejar de antemano porque un gol de los "generales" los dejaba afuera. No obstante desde avenida Córdoba llegó la alegría para Lujan, porque el cierre de ese encuentro le permitió al "granate" meterse en el cuadrangular y pelear por la segunda plaza al Federal C.