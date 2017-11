Pacto fiscal "no representa una pérdida para Jujuy"

Tras la firma del acuerdo fiscal alcanzado entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias, el mandatario jujeño Gerardo Morales y el ministro de Hacienda Carlos Sadir explicaron los alcances que tendrán las nuevas disposiciones y el impacto que generará en la provincia. Si bien se reducirán los ingresos que reciba la Provincia por parte de la Nación, advirtieron que no serán de consideración, en tanto que las reducciones en tasas e impuestos provinciales impactarán con mayor fuerza, permitirán reducir la presión fiscal y la deuda pública.

En una conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el mandatario explicó que el acuerdo encierra diversos capítulos, entre ellos la reforma tributaria y laboral, la modificación del sistema de cálculo del haber jubilatorio, entre otros temas fiscales. El gobernador Morales destacó que este acuerdo "no representa pérdida para Jujuy, puesto que las modificaciones no reportarán una merma en los recursos de origen nacional", aunque en los tributos provinciales "habrá una disminución pero no será significativa".

Entre los principales puntos del Pacto Fiscal, Sadir hizo hincapié en la reforma tributaria, la cual generará cambios en los ingresos a las provincias. Según dijo, "se trata de un consenso al que ha arribado la Nación con las provincias, que en particular a Jujuy no le va a resultar oneroso porque con las modificaciones que se están haciendo no va a ser fuerte la merma de los recursos de origen nacional, sí tal vez en los tributos de origen provincial, la cual si bien tampoco va a ser muy elevada se va a sentir un poco más", dijo Sadir quien además explicó que a nivel provincial, a partir de este pacto, se eliminarán las sobretasas por extraterritorialidad como así también en impuestos por sellos que se reducirán a partir del 2019.

A partir de 2020, 2021 y 2022 se prevé una eximición de tasas en actividad primaria agrícola en general, "de modo que las reducciones tributarias a nivel provincial se van a sentir en mayor medida", remarcó.

Por otra parte, destacó que estas modificaciones propiciarán un contexto favorable para que nuevas empresas se radiquen e inviertan en la provincia. "La gestión de Gerardo Morales siempre ha tendido a la búsqueda de nuevas inversiones para la Provincia; el Pacto prevé la reducción en el impuesto a las ganancias, con posibilidad de pago a cuentas del impuesto al cheque, el establecimiento de un mínimo no imponible para el pago de cargas sociales que va a mermar el monto a pagar por cada empresa, son medidas que van a bajar la presión tributaria generando beneficios para quienes reinviertan, lo que favorece a las empresas en su desarrollo como así también en la generación de puestos de trabajo.

Reducir la deuda pública

Por su parte, Morales explicó que esta iniciativa permitirá reducir la deuda pública que mantiene la Provincia con la Nación. "El consenso tiene algunos artículos referidos a la deuda pública, referidos a la posibilidad de compensación de créditos y deudas con el Estado nacional que si bien son términos generales, que oportunamente serán analizados de manera particular para la Provincia. Entre estas se abrió la posibilidad de recibir un bono que la Nación distribuirá a las provincias según los índices de coparticipación, lo cual permitirá mermar la deuda".

En igual sentido, el mandatario provincial adelantó que con los municipios locales se realizará un pacto de responsabilidad fiscal similar, a fin de tender a que las comunas se orienten hacia una situación de equilibrio. "Esto implica por ejemplo que ya no se incorporen más agentes a los estados municipales, pedirles una contención de los gastos operativos, analizar el estado de deuda de cada municipio, las liquidaciones de sueldos, entre otras medidas", señaló. Finalmente Morales remarcó que a partir de estas modificaciones se reverá el Presupuesto 2018, el cual se ajustará a las nuevas exigencias. "En las próximas semanas vamos a revisar el proyecto de Presupuesto; si bien va a ser un año de austeridad, las obras que estaban comprometidas se van a ejecutar. No va a haber despidos y los salarios se pagarán en tiempo y forma", aseguró el mandatario provincial.

No habrá bono de fin de año

Aprovechó la oportunidad para descartar el pago de un bono de fin de año, ya que la Provincia no cuenta con los recursos necesarios para poder afrontarlo. "Tenemos que pagar los sueldos y el aguinaldo, así que no queremos crear falsas expectativas entre los trabajadores", dijo.