Es jujeña, cumplió 106 años y reveló el secreto de vivir tanto tiempo

Leonor Arias de Romano festejó sus 106 años de vida. Un grupo de la banda de música de la Policía le cantó algunas canciones en la puerta de su casa en calle Belgrano.

Toda su familia, sus dos hijas, nietos y bisnietos celebraron su vida junto a ella.

La mujer, de buen semblante y energía, reveló el secreto de vivir tantos años "llegue a esta altura de mi vida por el cariño enorme de mis hijos y amigos. Siempre me acompañaron y nunca me dejaron sola. En mi corazón vive todo el cariño que me dan constantemente porque tuve una familia ejemplar".

Además mencionó que "gracias a Dios, mi cabeza esta perfecta, en la vida es lo mas importante, tener la cabeza bien".

Sobre su profesión comentó que fue maestra de la escuela Belgrano, "ahí empecé y ahí me jubilé".

Vivir más de 100 años

Si bien en su documento nacional de identidad, figura como fecha de nacimiento el 18 de noviembre de 1912, Leonor nació en 1911, por lo que hoy tiene 105 años.

Nacida en Las Pampitas, Leonor vivió toda su vida en San Salvador de Jujuy, dejando un gran legado en la educación, ya que fue la fundadora de la Escuela Normal de Manualidades Femeninas "Dr. Horacio Carrillo". "Filiberto Carrizo, quien fue mi profesor en la Escuela Normal, fue quien me pidió y me orientó para que fundara y será la directora de la escuela de manualidades", expresó Leonor en una entrevista para este medio el día de su cumpleaños.

Pese a que de muy joven quedó viuda, crió a sus dos hijas y con el paso de los años a sus 9 nietos, 12 bisnietos y ahora a su tataranieto. "Mamané nos crio a todos, por eso para nosotros es muy emocionante y es un día muy importante", manifestó una de las nietas de Leonor.

Con sus 106 años, "Mamané" está totalmente lúcida, sólo tiene dificultades para escuchar pero su fuerte carácter y su voz grave, son dos aspectos que la siguen caracterizando. "Dios a pesar de todas las cosas, me sigue dando salud y siempre acompañada de mi familia que es lo que más vale en la vida", destacó Leonor.