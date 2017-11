Gimnasia intentará mejorar su imagen

Gimnasia intentará recuperar su imagen esta tarde, cuando visite en San Luis a Estudiantes de aquella provincia en el marco de la novena fecha del torneo de la B Nacional. El encuentro será arbitrado por Luis Álvarez y dará inicio a las 19.

Martín Astudillo no definió el equipo titular, manteniendo la duda sobre los nombres y sistema táctico que presentará hoy, en un partido en el cual intentará recuperar y mejorar la pobre imagen que dejó en la anterior jornada, cuando igualó en condición de local ante Deportivo Riestra sin abrir el marcador.

El andar irregular del "lobo" en el certamen, no le permitió terminar de meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares y al ser un torneo corto, es fundamental comenzar a torcer el rumbo lo antes posible.

Hoy será una buena chance, ya que hasta el momento fuera de Jujuy, Gimnasia obtuvo buenos resultados y jugó sus mejores encuentros. La idea es repetir todo esto en San Luis, ante un complicado Estudiantes que en su cancha se hace fuerte.

Más encuentros

Quilmes, uno de los equipos que por historia siempre es candidato al ascenso, visitará a San Martín de Tucumán, otro de los "grandes" de la categoría, buscando acercarse a los primeros puestos. El encuentro se jugará en "La Ciudadela", desde las 18, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TyC Sport.

Los otros cotejos de hoy serán: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia (Bruno Bocca), Guillermo Brown vs. Aldosivi (Gerardo Méndez Cedro), Flandria vs. All Boys (Pablo Dóvalo), Almagro vs. Boca Unidos (Sebastián Ranciglio). Todos se jugarán desde las 17.