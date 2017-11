Concursos de dramaturgia

El Instituto Nacional del Teatro (INT) convocó al 20º Concurso Nacional de Obras de Teatro, así como al 21º Concurso Nacional de Obras de Teatro Infanto-Juvenil, con premios de $ 86.000, $ 58.000 y $ 30.000 a los tres primeros premios, en los dos casos, cuyo cierre de recibo de textos cerrará el miércoles 20 de diciembre.

En ambos, las obras tendrán una extensión no menor a 15 carillas y deberán ser escritas a doble espacio.

Esta vez los autores no utilizarán seudónimo. El llamado corresponde a autores nacionales residentes en todo el territorio argentino y no contempla limitaciones de edad, temáticas o estéticas. Las obras deberán ser inéditas, no estrenadas y podrán ser escritas por más de un autor, en tanto los textos de los ganadores y de tres menciones serán publicados por la Editorial INTeatro, del INT.

La inscripción se realizará a través de www.inteatro.gob.ar.