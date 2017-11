En el Sudamericano

Recientemente en el vecino país de Chile se realizó el Sudamericano de Atletas Master, del cual tomó parte el atleta jujeño Leonardo Álvarez, que pese a no estar en su mejor condición física, logró hacer un gran papel en la pista de Santiago.

Al regreso a la provincia, Álvarez comentó sobre esta nueva experiencia internacional que "cada competencia siempre me deja un aprendizaje. Uno siempre está acostumbrado a estar en un podio y hacer una mejor marca y traer una medalla a la provincia, pero esta vez no se dio porque fui con una molestia. De todos modos di todo y participé sin pensar en los tiempos y más que nada en hacer lo mejor posible".

"Participé en dos competencias. En los 5.000 metros estuve en el puesto 13 pese a mi molestia y en los 10.000 metros obtuve un quinto lugar en mi categoría, de 30 a 34 años. Pensé que no lo iba a terminar, pero por suerte pude hacerlo y con un buen puesto", remarcó el atleta.

Además el jujeño comentó que aprendió de esta experiencia a "manejar de otra manera los tiempos de entrenamiento y de competencia. El cuerpo me pasó factura por tantas carreras que hice y a las que no quise faltar. Ahora entiendo que no puedo estar en todos lados y debo aprender a elegir en que carreras diré presente de aquí en más", reflexionó.

Llegar al Mundial

Leonardo Álvarez además anticipó su sueño de poder estar en la próxima cita mundialista para los atletas master que será en el Viejo Continente en el 2018.

“Mi sueño es poder llegar a estar presente en el Mundial de Atletas Master que tendrá lugar en Málaga, en España, el próximo año, que se realizará en el mes de septiembre”, contó el deportista que hace dos años comenzó en esta actividad, agregando que “la idea es llegar de la mejor manera y desde ya comenzaré a prepararme de la mejor manera. Quiero representar a mi país y mi provincia de la mejor manera”. Anticipó: “en enero quiero hacer una buena pretemporada, ya que ahí conseguiré la base para llegar de la mejor manera al Mundial. Y ahora veré las carreras en las cuales voy a participar y en cuales no, ya que tengo que cuidarme porque sino no llegaré como quiero para septiembre”.