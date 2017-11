“Hoy un político sin redes no tiene contacto con la ciudadanía”

Es sociólogo, director de la Flacso Argentina, y primer docente de la carrera de Comunicación Social de la Unju. Llegó a Jujuy para la recordación de los 25 años de la carrera y reflexionó en torno a los cambios en la comunicación de la mano de la tecnología, que impactó tanto la política, sumó redes sociales y protagonismo de la gente.

-La tecnología atravesó todo, cambió entre otras cosas la política …¿cómo ve los cambios?

-El giro tecnológico de una época siempre tuvo impactos en otros ámbitos que no son estrictamente de las tecnologías de la comunicación, incluso de la primera revolución industrial y el “fordismo” a principios del siglo XX. Son la política, las relaciones humanas, el mundo del trabajo, las formas en las cuales la gente se vincula entre sí. En esa redefinición también aparece la política, los lenguajes de la política y cómo transforma el mundo del trabajo. También ha transformado la educación y la mirada de lo que tiene un ciudadano de lo que es el mundo

-¿Cambió los consumos culturales y la política está apoyada en la tecnología?

-La política es uno de los territorios que son más atractivos de investigar porque eso que se investigó tanto, el espacio público moderno, era el modo de hacer política en el siglo XX, la calle, la plaza pública, el encuentro de los ciudadanos cuerpo a cuerpo. Y los medios de comunicación del siglo XIX y XX eran los periódicos, diarios, revistas, radio y televisión, esos modos tecnológicos y esa forma de estructurar el espacio público definió mucho al siglo XX en cuanto a cómo, quién y dónde se hace política. Ahora le han dado mucha fuerza a las redes sociales, que le cambiaron el modo de hablar en la política. Perón fue un gran orador de tribuna, eso era un modo de lenguaje de la política. Cuando el político tuvo que ir a la televisión, tuvo que alfabetizarse en lo audiovisual. Hoy las redes sociales tienen otros lenguajes. A nivel nacional todos tienen buenas redes, y aparecieron nuevas profesiones, el management, administran redes. El ciudadano es muy desconfiado porque quiere que esa relación con el político sea auténtica y no que sea ficticia, entonces está midiendo. Esteban Bullrich hizo campaña para senador en la provincia de Buenos Aires dando su teléfono personal a todos. Hoy un político sin redes no tiene una forma de contacto con la ciudadanía que sea valorable políticamente.

-Esto también dio posibilidad a la gente de interactuar…

-Es cyber-activismo en la web quiere decir que el ciudadano se siente también protagonista, puede intervenir en la política a través de las redes. Se volvió un poco más horizontal la comunicación. La asociación que se ha dado en el mundo es cuando la web te lleva a la calle, y cuando la calle te lleva a la web. Ésta es una dialéctica, un nuevo modo de los lenguajes de la política y hay que investigarlo más.

-¿Esto también le da más inclusión a la juventud en la política?

-Es cierto, los jóvenes han encontrado un lugar que no tenían fácilmente en la política, porque siempre se los nombra pero es difícil que la política tradicional le de lugares, no de poder, de gobierno sino de la palabra. Un gran político del siglo XXI es el Papa Francisco. No habla con los jóvenes en una homilía o en una Iglesia, los saca a la calle, quiere que participen, que estén unidos, que hagan sus demandas, que “hagan lío”.

-¿Comenzaron a tener voz, protagonizar, a salir a las calles?

-Sí. Hay muchos movimientos juveniles que en el mundo se han unido en las redes y han aparecido en las calles. En América Latina es muy fuerte lo que pasó con los estudiantes en Chile, usaron la calle y el espacio público para discutir una reforma educativa que los incluya y que a ellos les importa directamente. En México participan con respecto a los temas de violencia, de género, de narcotráfico; o las movilizaciones de Argentina de “Ni una menos”.

¿Cuáles son los desafíos de la comunicación para investigar?

-Volver a pensar la comunicación implica una especie de desafío para el poder. Pero también la comunicación tiene algo de cómo transforma o importa en la vida privada de las personas. Hace 25 años en la carrera de Comunicación hablábamos del cuerpo. Hoy es territorio de muchas operaciones estéticas, políticas, de identidad, que muestran la transformación de la cultura contemporánea. Tatuarse, pintarse, perforarse, ingresar al cuerpo las tecnologías, esto es un territorio que hay que mirar. Me interesa lo que Natalia Suzza denominó “las guerras de internet”, que es salir de esa idea idílica de internet que es un gran espacio democrático y plural, sin control y entender que tiene muchas batallas allí adentro, que hay estrategias, censura, creatividad, guerras por el espacio material. Internet está lejos de ser la nube sino que son empresas que cablean el mundo, que tienen satélites.