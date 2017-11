Afirman que el socio pide un cambio en el "lobo"

Marcelo Arenas, candidato a vicepresidente primero, reconoció que “es un desafío grande para todos participar en unas elecciones. Serán históricas porque hace mucho tiempo no se vota en el club y creo que le hará bien”. Agregó que “hace tres años que venimos trabajando y uno de los motivos fue la venta de la sede, algo que nos llevó a comprometernos un poco más. Sabemos que si ganamos será una etapa dura, pero estamos dispuestos a trabajar”.

Por su parte, Miguel Soruco, candidato a vice tercero, no coincidió con el oficialismo que era saludable ir a los comicios para ratificar o no una gestión. Se preguntó “por qué es saludable hoy y no hace 20 años. Son los mismos dirigentes. Lo que pasa es que no hubo opción. Salvamos todo tipo de impugnaciones hasta que llegó un momento que era inevitable confrontar en unas elecciones abiertas y que el socio pueda escuchar otra voz, otra propuesta. Le gusta escuchar que el club tendrá una apertura a la mujer, al hincha, que a su vez no tenga tantas dificultades para hacerse socio. Creo que es saludable para Gimnasia, no para un grupo”.

Soruco también consideró que “el tema financiero de Gimnasia estuvo vedado desde hace más 20 ó 30 años. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero también preocupa que sólo haya 1.600 socios. Entiendo que Gimnasia es el capo del Norte y puede tener banca en la AFA, pero eso lo sabremos si entramos. Para ser un grande debemos romper la incoherencia de tener esa cantidad de socios”. “El socio está ávido por el cambio”, sentenció.

Mientras que José Villagra, que se presenta para secretario general, afirmó que el club es de los socios y que ahora “pudimos presentar una lista, una opción, una alternativa, para que se haga hincapié en algo más importante. Los hinchas puedan asociarse para que en el futuro sean potenciales candidatos. Y que no haya sola una lista opositora, sino dos o tres”. Finalmente, Villagra añadió que “queremos que nos apoyen, tenemos propuestas interesantes y otras que nos hicieron llegar”.