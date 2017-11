Gimnasia iría con un cambio mañana ante Los Andes

La noche del martes, el “Pulpo” supervisó una práctica de fútbol formal en el estadio “23 de Agosto”, donde quedó en claro que el único cambio que tendría en mente sería el ingreso de Enzo Serrano por Rodrigo Morales. El resto sería el mismo once que viene de caer en casa en manos de Villa Dálmine.

Pasando en limpio, los titulares serían Javier Burrai; Leonardo Ferreyra, Alejandro Manchot, Sebastián Sánchez, Ignacio Sanabria; Alejandro Frezzotti, Serrano, Diego Auzqui; Maki Salces, Guido Dal Casón y Renzo Tesuri.

Completan la delegación que hoy a las 11.30 viaja a Buenos Aires, Carlos Di Giorgi, Patricio Matricardi, Diego Nicolaievsky, Lihué Prichoda, Mauro Buono y Alvaro Virreyra.

El “lobo” suma 7 puntos y está a 5 de los líderes, Agropecuario y Dálmine.

Es decir, está obligado a ganar para achicar diferencias con los de arriba y sobre todo convencerse que puede ser protagonista en el presente certamen de ascenso. Por lo tanto, el choque de mañana es más que importante.

La programación

Mañana comenzará a jugarse la séptima fecha de la B Nacional.

El programa completo es el siguiente: a las 21, Los Andes vs. Gimnasia de Jujuy (árbitro Guillermo González); a las 21.45, San Martín vs. Atlético de Rafaela (Héctor Paletta).

El sábado: a las 16.05 (TV), Nueva Chicago vs. Boca Unidos (Mariano González); a las 17, Agropecuario vs. Aldosivi (Pedro Argañaraz); a las 19 (TV), Santamarina vs. Quilmes (Gerardo Méndez Cedro), Estudiantes de San Luis vs. Sarmiento (Pablo Díaz); Instituto (asumió el técnico Darío Franco en lugar de Gabriel Gómez) vs. Mitre de Santiago (Sebastián Ranciglio).

Domingo: a las 15, Guillermo Brown vs. Ferro (Luis Álvarez); a las 15.30, Almagro vs. Deportivo Morón (Pablo Dóvalo) y Flandria vs. Independiente Rivadavia (Ramiro López).

Lunes: a las 15.30, Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine (Diego Ceballos); a las 21.05 (TV), Juventud Unida vs. All Boys (Maximiliano Ramírez).

En la oportunidad tendrá jornada de descanso Brown de Adrogué.