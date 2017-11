Pide solución al Instituto de Vivienda

Damnificada reclama por "una obra mal hecha y paralizada desde el Ivuj", desde donde no obtiene respuestas luego de innumerables pedidos. Así lo confirmó Noemí Amelia Calpanchay del barrio Las Tipas.

Se trata de la manzana 15 lote 30 del barrio Las Tipas donde una obra iniciada por una cooperativa quedó inconclusa y ante los innumerables pedidos para una solución, los reclamos no son escuchados en el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, confirmó Noemí Calpanchay.

Noemí Amelia Calpanchay, madre de menores reclama hace 11 meses una respuesta ante la paralización de la obra "me dijeron que no saben qué hacer porque no conocen como está hecha y si los cimientos de las mismas son correctos, no hay planos ni documentación que avale lo que la cooperativa hizo", dijo la mujer.

Calpanchay señaló que la obra quedó paralizada hace 11 meses, no pudiendo terminar su vivienda y viviendo en condiciones muy precarias, "estoy preocupada por la llegada de las lluvias, porque en este sector ante una lluvia intensa nos inundamos y mis hijos sufren por la humedad", dijo.

La mujer señaló que sus ingresos son solo de la asignación universal y de trabajos esporádicos que le surgen, por lo que los incansables tramites que hizo, sin éxito ante el Ivuj, la hacen descuidar de sus hijos pequeños y de posibilidades de trabajo con el agravante de que la paralización de la obra les impide avanzar, porque no responden a los pedidos, notas y reclamos para una pronta solución, le dijo a El Tribuno de Jujuy.

"Mi reclamo es por la mala construcción y la paralización de los trabajos de parte del Ivuj, porque no saben cómo arreglarlo, vino el arquitecto y dijo que estaba mal hecho, porque estos no eran los planos que nos dieron", señaló Calpanchay.

La mujer agregó además que no saben con qué materiales se hizo la obra ni el proceso de la construcción, siendo esa la razón por la que paralizaron la obra, "ya vengo sufriendo este tema desde hace mucho y quiero una solución, el Ivuj empezó esto, lo hizo mal y ahora lo tiene paralizado", dijo.

Finalmente Noemí Calpanchay comentó "vinieron arquitectos del Ivuj dos veces sacaron fotos y me dijeron que lo solucionarían, pero hace 11 meses que espero una solución al tema y no llega".

"Siempre que pude llevé notas y no pudo atenderme el presidente del Ivuj, no supieron atender mi situación, siempre estaban en reunión", indicó.

Consultada sobre la obra, la mujer explicó que se trata de Un mejor vivir, programa que "incluía una cocina, baño y comedor a cargo de la Cooperativa Trabajo Digno", explicó.

"La obra que tenía que ser terminada en 6 meses y lleva 11 meses paralizada", dijo.