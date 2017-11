Cristiano dice que no quiere renovar con el Real Madrid

Tras la derrota de ayer por Liga de Campeones del Real Madrid frente al Tottenham Hotspurs de Mauricio Pochettino por 3 a 1, y la diferencia de 8 puntos que le sacó el Barcelona de Messi en 10 fechas de la Liga Española, empezaron los murmullos y cuestionamientos a los jugadores del equipo merengue. Siendo Cristiano Ronaldo el principal señalado.

Frente a esta situación, el portugues ganador del premio "The Best" fue consultado por la prensa si el equipo está frente a una crisis, y respondió "no sé qué quiere decir crisis. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos pero nunca hay crisis. ¿Quién fue el que ganó las dos últimas Champions? El Real Madrid. La gente tiene una memoria muy corta. A lo mejor dentro de dos meses están diciendo que somos los mejores", remarcó.

En ese marco, Ronaldo le dedicó unas palabras a la comisión directiva del conjunto de la capital española, "todos los jugadores que se fueron nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, James, Morata... Ellos nos hacían más fuertes. Los jugadores nuevos tienen potencial, pero son más jóvenes, con menos experiencia y en esto, la experiencia, es importante".

Más adelante en la entrevista, el mejor portugues dijo lo que muchos hinchas del Real Madrid no quieren escuchar, al subrayar que "no quiero renovar. Tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato. Estoy seguro, no quiero renovar", remarcó una y otra vez.

Cabe señalar que en 2016 Ronaldo renovó por 5 años por una cifra millonaria, y dicho contrato vence en junio de 2021. El portugués durante los últimos mercados de pase sonó en importantes clubes del fútbol europeo, siendo el Manchester United el que más cerca estuvo de hacerse con sus servicios, ahora con estas declaraciones parecería que aceptaría ofertas acorde a su contrato de cualquier club, excepto uno, el Real Madrid.