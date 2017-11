"Pitbull" Velasco y una pelea de nivel internacional

El viernes el estadio olímpico de Palpalá desde las 21 será el escenario de una velada de boxeo internacional que tendrá como protagonistas al campeón e invicto latino superligero Juan Velasco y al uruguayo Carlos Chaparro. El festival que contará con 7 combates fiscalizados por la Comisión Municipal de Box de San Salvador de Jujuy que fijó el precio de las populares a $100 y ring side $200.

La contienda arrancará con las peleas amateurs de 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso donde el darán inicio Emanuel Meza (25 de Mayo) vs Franco Yapura (San Pedro) en categorías hasta 56kg. Después se medirán Nemias Torres (Seom Jujuy) vs "Torito" Ramos (Monterrico) en 64kg. El siguiente combate estará protagonizado por Rodrigo "Niño Hormiga" Yapura (San Pedro) vs Ezequiel Armella (Seom Jujuy) en 50kg. La 4§ pelea tendrá en el ring a "Látigo" Díaz (Monterrico) vs Luis Javier Alcócer (Palpalá) en 75kg. Más adelante se enfrentarán Ariel "La Parka" Quispe (25 de mayo) vs Emilio Alcócer (Palpalá) en 69kg. Y en la antesala "Pequeño" Reyes (Escuela Dragón del Norte) vs "Búfalo" Alcócer en 100kg.

En tanto que la "frutilla del postre" de la noche será a 10 rounds se verán cara a cara Juan "Pitbull" Velazco vs Carlos Andrés Chaparro (Uruguay).

El jueves seguramente se brindará una conferencia de prensa donde los púgiles comentarán detalles de su preparación para también realizar el pesaje oficial

Recordando que el palpaleño invicto Juan José "Pitbull" Velasco, 30 años, en octubre del corriente año superó el escollo más difícil de su carrera al liquidar al mexicano Juan García Méndez por nocaut técnico en el noveno round y alzarse con el título latino súper ligero vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una velada internacional realizada por Sampson Boxing, en asociación con Holmes Boxing y el Buffalo Thunder Resort and Casino (escenario del combate en Nuevo México, Estados Unidos) y que en ese momento fue transmitida por TyC Sports.