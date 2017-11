Informan que las llamadas satelitales no son del Ara de San Juan

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, indicó hoy que "no hubo durante la madrugada ninguna novedad" del submarino 'San Juan'", al destacar que el operativo de búsqueda de la nave como el "de mayor magnitud de los últimos 30 años".

"No hemos tenido novedades", dijo el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi. A las diez de la mañana que se hizo el primer parte oficial donde se recibió todo el material de la base naval Puerto Belgrano que es donde se está concentrando el centro coordinador de búsqueda de recate, dijo a Radio Mitre.

El vocero de la Armada indicó que "hasta la madrugada no había novedades de detección de submarino", y que los intentos de comunicación que habían sido anunciados "no venían siendo confirmados porque no se podían georeferenciar: esperamos que hoy nos den un informe más preciso y oficial".

Lo mismo manifestó el vocero Gabriel Galeazzi, quien dijo que la empresa satelital confirmó que las llamadas no eran del submarino. Agregó además que las condiciones meteorológicas siguen adversas, y ya se cumplió la fecha en que debía haber entrado a Mar del Plata, y seguimos varias hipótesis.

Reconoció además que hay mucha información falsa en las redes, y que la única fuente oficial viene de los voceros de la Armada.

Galeazzi manifestó que la tripulación del submarino informó el miércoles "un principio de avería en la batería, por eso se le cambió la derrota y se lo dirigió a Mar del Plata, fue la última comunicación, con la gente en buen estado".

Por otra parte, Balbi manifestó que "llama la atención que no haya mayores indicios, no se detectaron señales como bengalas, hay mucha incertidumbre en cuanto a indicios que nos podría ayudar a localizarlo", comentó.

"Ayer por la tarde llamé a Puerto Belgrano y me informaron que las condiciones meteorológicas para la búsqueda 'son pésimas. Este es el quinto día de búsqueda".

El vocero describió que "los primeros días fueron más que nada de escucha radioeléctrica, desde que pasamos a la fase de rescate se realizó un despliegue de gran magnitud".

"Hace treinta años que la Armada no enfrentaba una operación de esta magnitud", apuntó.

Acerca de cuántos días puede pasar un submarino sin emerger, Balbi informó que "hay diferentes escenarios posibles para tener en cuenta y cada uno implica diferentes días"

"Este tipo de submarino tiene 90 días por manual de poder operar fuera de su apostadero independiente de cualquier asistencia externa en condiciones normales de navegación; esto es haciendo snorkel una vez por días o cada dos días que es la posibilidad que tiene de tomar oxígeno y recambiar el aire del interior", describió.

"Si va a superficie y puede cargar la batería tiene provisiones tanto de agua como de alimentos deshidratados", agregó.

"Ahora bien, si no puede hacer snorkel ni ir a superficie y está en inmersión hay países que han hecho pruebas para calcular y con todo lo que tiene el submarino estamos hablando de siete días aproximadamente, pero hay que ser muy cautos porque no sabemos cuál es el escenario", puntualizó.