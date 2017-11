Video :Una comerciante evitó un robo al tirarle agua hirviendo al delincuente

Una mujer evitó que asaltaran el local donde trabajaba tirandole agua hirviendo al delincuente. El hecho ocurrió en Rafaela, Santa Fe. El ladrón entró al local y le apuntó con un cuchillo, la mujer le entregó una riñonera con plata, pero ante la insistencia del delincuente para que le diera más dinero, la víctima para que abandone el comercio, tomó un termo y se lo vació.

En un video registrado por las cámaras de seguridad, se ve cómo el delincuente amenaza a la mujer con el cuchillo, hasta que ella se levanta y empieza a arrojarle el agua, con lo cual logra que el ladrón abandone el local. “No tenemos quién nos defienda. Yo trabajo de lunes a lunes y no puede ser que esta gente esté robándonos. Me defendí con agua caliente porque me cuesta mucho estar todos los días acá”, contó la víctima, Norma, al portal Rafaela Noticias, y denunció la falta de seguridad en la zona.