Teófilo Gutiérrez habría intentado seducir a la esposa de un compañero de equipo

El delantero colombiano, Téofilo Gutiérrez sigue dando que hablar fuera de las canchas. Por esta situación cerró su cuenta de Twitter y ya no publica en sus otras redes sociales.

Teófilo Gutiérrez luego de su magro paso por Rosario Central de Argentina, pensó que el regreso a su tierra natal, Colombia, y al club del que surgió y es ídolo, Junior de Barranquilla, iban a reencausar su carrera, pero nada más alejado de la realidad. Ahora resulta que el delantero colombiano habría intentado seducir a la esposa de un compañero de equipo, Roberto Ovelar, y estalló el conflicto dentro del vestuario, a tal punto que el jugador paraguayo, habría decidido continuar su carrera lejos de Barranquilla.

Ovelar acusó a Teo de haber intentado seducir a su esposa, Gladys, y como prueba llevó puso los mensajes que el exdelantero River, Racing y Lanús, entre otros, le envío.

Según trascendió, el delantero paraguayo iba a resolver "mano a mano" la historia con Gutiérrez, pero los compañeros de plantel le sugirieron que recurra a los dirigentes del club.

En un audio publicado por la cuenta de Twitter "Fútbol Sin Límites" se escucha a una amiga de la esposa de Ovelar, explicando la situación que aún no tiene solución para el Junior de Barranquillas.

Acá esta la verdadera historia de lo que paso entre Teófilo "Icardi" y la mujer de Ovelar (audio) pic.twitter.com/e86SVSTZvV — Fútbol Sin Límite (@futbolsinlimi) 17 de noviembre de 2017

En reunión Ovelar expuso la situación, y mostró las pruebas incriminatorias, por lo que decidieron sumar a Teo para que diera explicaciones de lo sucedido, pero el colombiano negó todo de manera rotunda y culpó su community manager de intentar seducir a la esposa del futbolista paraguayo, sumando otros actores y un nuevo capítulo al culebrón.

Lejos de cubrirse con esa coartada como esperaba el goleador colombiano, los dirigentes del club decidieron sumar al encargado de las redes sociales de Teo para conocer su versión, quien apuntó directamente contra Teo Gutiérrez como el autor de los mensajes.

La situación, según relataron medios como Fútbol Sin Límites, fue empeorando con cada capítulo sumado, y a partir de las acusaciones, Teo amenazó con irse del Junior de Barranquilla, indicando que sería la dirigencia la que tendría que hacerse cargo de la salida del ídolo del club frente a los hinchas, por lo que el presidente de la institución Fuad Char, pidió unos días para tomar una decisión.

Trascendió que si bien aún no hay información proveniente desde el club, Char habría tomado la decisión de dejar ir al delantero paraguayo, ya que su contrato está próximo a vencer, decisión que no tendría mayor impacto entre los hinchas, pero sí con el vestuario, donde Teo perdió el apoyo de sus compañeros.

"El tema no es importante para nosotros. Y la salida de Ovelar no se ha tratado en la Comisión Directiva. Lo único que nos toca hacer, como siempre, es revisar los contratos que se vencen en diciembre y decidir si seguirán o no", explicó Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del Junior, al ser consultado sobre el caso.

Lo concreto es que el vestuario del Junior arde, que Ovelar ya empezó a negociar con otro clubes y que Teo, mientras todos los dedos lo señalan, cerró su cuenta de Twitter y discontinuó su actividad en las redes sociales.