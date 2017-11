La plataforma de videojuegos Steam pesificó sus precios

La plataforma de videojuegos Steam, que distribuye el 95% de los juegos de PC a nivel mundial, implementó nuevos medios de pago distintos a la tarjeta de crédito internacional y factura ahora en pesos para los usuarios desde Argentina.

Esta medida tuvo impacto en el mercado local, porque empresas argentinas de videojuegos vieron la oportunidad de sumar al consumo de este contenido de forma legal a una gran parte de los "videogamers" argentinos.

La industria local tiene una facturación anual que el año pasado fue de US$ 500 millones y está integrada por más de 150 empresas desde unipersonales hasta grandes compañías.

Steam es una plataforma propiedad de la empresa Valve, que esta semana anunció a sus usuarios que los precios del catálogo completo "ahora aparecen expresados en pesos argentinos para los usuarios que viven en Argentina".

A diferencia de los contenidos audiovisuales de consumo unidireccional como películas y series, los videojuegos tienen particularidades propias de la interacción, por lo que los conocedores definen a esta plataforma como una "distribuidora digital", que incluye la tenencia de carteras tanto para los desarrolladores que suben juegos como para los jugadores.

Por ello, la plataforma se ocupó de aclarar a los usuarios que las "cuentas argentinas con carteras de Steam en dólares estadounidenses han sido convertidas automáticamente a pesos argentinos de acuerdo con el tipo de cambio dictado por el valor de mercado en el momento de la conversión", que esta semana fue de $ 17,5 por dólar.

Además de aclarar que ahora el peso argentino es la moneda disponible para hacer compras en Argentina, la plataforma incorporó nuevos medios de pago: Pago fácil, Rapi Pago y varias tarjetas de cobertura nacional como Naranja, Cencosud, Cabal, American Express, Master Cards y Visa.

Para el coordinador de videojuegos del ministerio de Cultura de la Nación, Alejandro Iparraguirre, la decisión de Steam busca captar clientes en mercados menos bancarizados.

En diálogo con Télam, el cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos (FundAV) consideró que si bien Steam tiene un "poder que no genera competencia", al mismo tiempo es una oportunidad para que los desarrolladores argentinos miren al mercado local.

En ese sentido uno de los empresarios que aprovecho para ofrecer su juego Juanito Arcade Maythem a un valor por debajo de la cotización del dólar, Pablo Forconi, dijo a Telam que "la incorporación de pesos y la baja de los precios en general de los juegos va a ayudar mucho a fomentar las ventas y la cantidad de gamers argentinos que prefieren jugar legalmente a piratear".

Explicó que los desarrolladores pueden elegir el precio del juego "en cada tipo de moneda", lo que permite establecer "un precio diferencial para nuestro país".

"Creemos que esto es muy importante y nos abre muchas posibilidades de negocios para seguir vendiendo afuera al precio que queremos y seguir pudiendo popularizar nuestros productos en nuestro propio país", agregó.

Del precio que paga cada jugador, la plataforma Steam retiene para si el 30% de las ganancias producidas.

Otros desarrolladores señalaron que esta industria "no tiene precios estandarizados para los productos y que la decisión de Steam "genera que muchos juegos terminen saliendo más baratos".

Los videojuegos son una industria claramente identificada con la sociedad del conocimiento ya que los productos son digitales y en este caso la plataforma de distribución, almacenamiento y venta también es digital.