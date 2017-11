Durante 7 años le negaron una operación, empeoró y ahora necesita muletas: pide ayuda

Leonor Erazo es una joven de 27 años que padece "Genu valgo severo bilateral", una patología que afecta sus rodillas provocando una deformidad, razón por la cual desde hace años necesitaba ser operada pero se lo negaron. Pasaron 8 años y recién pudo conseguirlo la semana pasada, ahora pide colaboración de la sociedad con un par de muletas que son de suma importancia para su recuperación.

Previo a esta patología, la mujer recibió un trasplante de riñón cuando tenía 18 años. Cuando se recuperó de esa intervención inició gestiones para que la operen de su enfermedad en la piernas y desde allí no bajó los brazos.

La operación fue imprescindible para poder detener el avance de esta enfermedad que, al ser progresiva, le provoca serios problemas de movilidad y de a poco va afectando sus caderas, lo que podría en un futuro obligarla a usar silla de ruedas.

El pasado lunes, le corrijieron la malformación del fémur derecho, aún falta la tibia de esa pierna y ambos huesos de la izquierda. Por haberse esperado tanto tiempo la situación se agravó provocándole fuertes dolores.

Según relató la joven, desde 2010, después de haber sido trasplantada de riñones, comenzó a gestionar en el Hospital "Pablo Soria" la concreción de esta cirugía. "Presenté todos los estudios que le solicitaron, pero siempre tenían excusas para postergar la cirugía. El médico que me atendía me decía que vuelva en una semana, en un mes, porque no habían camas, después había paro de trabajadores, o bien siempre me faltaba algún análisis y esta situación se mantiene hasta el día de la fecha", explicó.

En esta ocasión recibió un respaldo del programa "Incluir Salud" y recibió la primera intervención en la clínica del Rosario. Espera que la sigan ayudando en la siguientes operaciones y hace un llamado a la solidaridad para los jujeños que puedan ayudarla prestándole o donándole un par de muletas.

Ella es oriunda del barrio Loma Hermosa de la localidad de San Antonio. Se puede colaborar al número: 388-155247066.

Serios problemas en el "Pablo Soria"

Leonor, ademas relató que el año pasado volvió a hablar con el médico, y este le marcó que "su caso no era una prioridad" y que habían otros pacientes que debían ser atendidos con mayor urgencia. "Esto me dejó muy mal, porque ya estaba sintiendo mucho dolor y casi no podía caminar", dijo Erazo, al tiempo que aseguró que el dolor se trasladó a los tobillos, la cadera, y que incluso el malestar se percibe al estar parada y sentada.

También denunció que en el nosocomio local no le entregaron su historial clínico completo, el cual necesita para solicitar una derivación. "Me dieron un historial de cinco páginas que no me sirve, porque con eso no puedo gestionar nada; no sé si se traspapeló, pero en el hospital me dicen que eso es todo lo que hay", explicó la joven.