“El uso del adobe es una trampa mortal”

El director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) disertó en el Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos de la Construcción (Eipac) desarrollada en Jujuy. Abordó la falta de cumplimiento de la normativa antisísmica y los riesgos que supone para la población.

¿Luego de sismos importantes, desde el Inpres cuál es la mayor preocupación en torno a la prevención?

-Hay una preocupación permanente, que las provincias y los municipios adopten la reglamentación nacional sismo-resistente con el nombre Cirsoc 103 y que controlen su aplicación. Precisamente uno de los motivos de hacer el Eipac aquí (Jujuy) que es una constante para la ingeniería sísmica argentina, es tratar de incentivar la aplicación efectiva de los reglamentos sísmicos en cada una de las provincias y municipios, que es la única forma de evitar que los terremotos terminen en catástrofe.

¿Qué nivel de aplicación de las normas tiene Argentina?

-El reglamento se tiene que aplicar y se tiene que controlar. Y ese par de cuestiones de componentes para que la estructura sea segura se logra en San Juan y en la ciudad de Mendoza exclusivamente. Las otras provincias o no lo han aceptado todavía o lo han aceptado pero no lo controlan, o lo controlan pero no lo hacen efectivamente. También Salta hace treinta años que está controlando la aplicación, pero falta el control a nivel de obra.

¿Es decir que las provincias más sísmicas no están suficientemente preparadas para soportar un gran sismo como el de Chile en materia de infraestructura?

-Nadie está suficientemente preparado pero por cierto que si no se aplican los reglamentos la situación es muy crítica.

¿En qué está trabajando el Inpres para tratar de fomentarlo?

-Nuestro país es federal y como tal las provincias y municipios son estados y tienen la potestad o no de adoptar la reglamentación nacional así que está en manos del Estado nacional concientizar claramente a la población y a los gobernantes para que adopten los reglamentos.

Un tema importante para provincias sísmicas como Jujuy es el uso del adobe ¿Qué opina?

-El adobe es lamentablemente, y quiero decirlo sin eufemismos, “una trampa mortal. “. Es una mentira los que hablan de adobes sismo-resistentes, de soluciones peruanas. Justamente el ingeniero Llanes de nuestro instituto hizo una presentación para trata de desmitificar este tema del adobe que lo único que produce son muertes. Tenemos dilatada experiencia y conocimiento para demostrarlo teórica y prácticamente.

En la práctica hay lugares donde se está construyendo con adobe obras de dos pisos inclusive con columnas ¿Qué riesgos tienen?

-Eso es un suicidio, claramente lo es y hay que evitarlo a toda costa. No tiene resistencia ni de formación, es un material no sismo resistente y que produce estructuras altamente vulnerables, que no van a poder soportar un terremoto destructivo que puede haber en Salta y Jujuy. Las columnas en el adobe no surgen efecto, porque el adobe no tiene adherencia con el hormigón entonces la solución es peor que no tenerla porque queda flojo el adobe en su plano normal y colapsa normalmente en su plano.

¿Se están sumando más sismógrafos en el país?

-Tenemos dos redes nacionales de instrumental, la Red nacional de estaciones sismológicas que tienen los sismógrafos, y la Red nacional de acelerógrafos. Los primeros son elementos de registro continuo, registran las 24 horas, hay 50 estaciones sismológicas distribuidas en el país. Salta y Jujuy tienen una alta concentración por su alta sismicidad. Y están los acelerógrafos que están en stand by y arrancan cuando el movimiento del suelo pasa un cierto nivel, el 1 % de la aceleración de la gravedad, son con fines de ingeniería y nos permiten saber cuáles son las fuerzas que el sismo ha ejercido sobre las construcciones para poder calibrar los reglamentos sísmicos.

Luego de la experiencia de San Juan ¿qué medidas ejemplificadoras se tomaron que podrían aplicarse en otras provincias?

-De hecho la adopción y control efectivo y firme de las construcciones sismo-resistentes, es la medida fundamental. Después, los problemas conductuales de la gente para saber qué hacer y estar bien preparada antes, durante y después de un sismo. Son fundamentales, la parte reglamentaria y la conductual, los protocolos, qué hacer a nivel provincial, del lugar de trabajo y familiar. Es una decisión política nacional, provincial y municipal, y propia de la comunidad. Por eso es importante la conciencia sísmica para que obligue a los gobernantes a encarar estos temas de prevención sísmica, sobre todos los que viven en zonas de alta peligrosidad sísmica, el noroeste argentino y el centro –oeste de San Juan y Mendoza.