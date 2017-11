“El único objetivo es desviar 100 mil millones de la seguridad social”

El Gobierno nacional logró la semana pasada, luego de intensas negociaciones, firmar con los gobernadores un denominado “Pacto Fiscal”. Este proyecto está destinado a bajar la presión tributaria sobre la actividad económica, el compromiso de desistir de juicios por deudas entre jurisdicciones y que prevé una solución al Fondo del Conurbano. Todas las provincias firmaron el acuerdo, excepto San Juan.

Un análisis aparte le corresponde a las modificaciones sobre las jubilaciones.

Una vez que la nueva ley fiscal sea aprobada en el Congreso de la Nación , las jubilaciones subirán cada tres meses por el IPC-Indec y sólo en el segundo trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB.

Actualmente el pago a jubilados remite a una ecuación de los salarios y el incremento de la recaudación, vigente desde 2009, que dispone dos aumentos anuales automáticos, en marzo y en septiembre.

El pacto establece asimismo que se van a garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para quienes hayan cumplido 30 años de servicios con aportes efectivos e instala la suba de la edad de la jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años.

El tercer punto del nuevo régimen previsional habla también de eliminar las llamadas jubilaciones de privilegio.

¿Es acertada la medida del Gobierno para actualizar las jubilaciones?

En principio los anuncios contradicen las palabras del Presidente de la Nación, quien había presentado como eje de su gobierno la “Reforma Estructural” de la seguridad social, tomando lo que ya está señalado y normativizado en la ley de Reparación Histórica, que establece precisamente esa necesidad.

A partir de ese anuncio, se fueron conociendo distintas voces del ejecutivo, mencionando cuestión es parciales, como la edad, el cambio de régimen para autónomos y monotributistas, luego con el cambio de cálculo de movilidad, realmente, llama la atención porque pareciera que se desvirtúa ese cambio estructural y queda como único objetivo el sacar del fondo de la seguridad social, alrededor de 100 mil millones de pesos para cumplir con el acuerdo de los gobernadores y suplir con esto las mermas que puedan tener en la recaudación impositiva por haber modificado alícuotas.

Actualmente ¿es elevado el monto de las jubilaciones?

Hay alrededor de 3 millones de jubilados que están percibiendo un salario mínimo de $ 7246, cuando en la mayoría de las urbes del país, la canasta básica supera los $ 15 mil, incluyendo gastos de vivienda.

Desde hace diez años, nosotros calculamos la canasta básica semestralmente. Este problema no compete solo a este Gobierno sino que en términos históricos, los jubilados y pensionados de las mínimas no pueden cubrir el 40% de esas necesidades.

Sobre los otros anuncios…

La movilidad como está planteada, es simplemente una reducción en términos de lo que pueda recibir el jubilado, inclusive con algunas fallas técnicas en términos de planteos, realmente no son significativas.

La actual ley no es como dicen algunos, que tienen una mirada más política y nada técnica, que ha sido magnifica para los jubilados y que ha recompuesto el haber, esto no ha ocurrido. Apenas logro desde el 2009 hasta este momento emparejar los haberes con la inflación. En términos futboleros, hoy lo jubilados estarían 1 a 1, es un empate.

En concreto, ¿cuánto representa en aumento para el bolsillo del jubilado?

Es mucho cuando hablamos de la caja de los 100 mil millones de pesos, lo que puede haber entre una y otra ley de variación al aplicar los índices para el jubilado en el año pueden ser 400 o 500 pesos.

Esto no es extremadamente significativo. Lo grave es que con los sucesivos gobiernos (De la Rúa, Duhalde, Kirchner y Macri) los jubilados en todos los periodos, más allá de los discursos de cada uno, no pueden llegar a mantener sus necesidades básicas.

¿Esta medida se trata de un ajuste?

Esto no es nuevo, es una fórmula muy vieja, todos los gobiernos de distinta fación política hicieron esto que se va a hacer ahora: sacar plata de la seguridad social.

Hoy hay que tener presente que de la cuenta de la seguridad social, no solo se pagan los 7 millones de beneficios por jubilaciones y pensiones, sino que se pagan entre 10 y 11 millones más de beneficios relacionados con cuestiones cuya plata debiera poner el estado y no el fondo de los jubilados. Un ejemplo son las asignaciones diversas para trabajadores desocupados, trabajadores de la economía informal, entre otras, que si bien tienen la necesidad, no lo deben financiar los jubilados.

Son medidas erradas. Esto es lo que debe discutirse a nivel de política nacional.

Insisto. Es muy muy grave la situación a nivel país de los jubilados que cobran la mínima y más aún de los discapacitados, que cobran pensiones no contributivas con un valor menor a $5700 y nadie se encarga de ellos.

Creo que debería darse marcha atrás con estas medidas parciales y enfocar políticamente el problema en otro lado, verlo en toda su dimensión, reunirse todos los sectores: políticos, sindicales y dar un debate de cara a la sociedad para modificar en términos no solo de coyuntura sino de futuro la situación de un sistema que es permanentemente modificado por cada gobierno de turno.

¿Es necesaria la reforma en las jubilaciones?

Sí, pero hay que tener sentido común.

El Gobierno está buscando la privatización del régimen de jubilaciones?

No. Eso respondió a un negocio del sistema bancario de periodos anteriores, tanto la privatización como la reestatización fueron negocios bancarios con actores muy determinados. Se llevaron en poco más de 9 años los 6 mil millones de dólares en concepto de supuesto gastos administrativos sin pagar un solo impuesto a las ganancias.

Ese tema es más complejo, lo que está haciendo el Gobierno de turno es simplemente el desvío de recursos para garantizarse el acuerdo con los gobernadores, que más que pensar en el origen del dinero observa las necesidades provinciales.

Aumento de la edad jubilatoria

No tiene ni pies ni cabeza. No tienen ningún tipo de rigor técnico legislativo. Son simplemente “puestas políticas” para ocultar a sabiendas, o no, algo que en definitiva se está haciendo que es distraer y poder desviar 100 mil millones de pesos anuales de la seguridad social para otros fines

Jubilaciones de privilegios ¿Es bueno que se eliminen?

Las jubilaciones de privilegio están prohibidas en argentina. Cuando hablan de jubilaciones de privilegio, hablan de regímenes especiales, que es una cosa distinta. Son aquellos que por la característica de la tarea que desempeñaron (ejemplo: aportaron más, insalubridad, estrés laboral riesgo), , tienen algún tipo de particularidades.

Este anuncio está direccionado a la justicia, el sistema que tiene tienen en el poder judicial nacional y provincial, los magistrado se jubilan con el 100% de sus haberes.

¿Cuáles son los principales problemas de los jubilados?

Nosotros en la Defensoría atendemos 300 casos por día, el 80% no son reclamos ni demandas o quejas por este tema, sino a un sistema que también está quebrado que es el sistema de salud.

Son dramáticos y urgentes, con la carencia en la provisión de insumos, de camas en los hospitales, internación geriátrica, creo que ese es otro de los aspectos que es parte de la seguridad social que d debiera ser sometido a un análisis exhaustivo para poder modificar la situación que se vive a nivel país.