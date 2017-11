Laura Martinel dictó una clínica en Club Atlético Independiente

Laura Martinel es la entrenadora de Paula Pareto, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Con la humildad que la caracteriza, pasó por Jujuy y dictó una clínica en el marco de las actividades de la Escuela de Iniciación Deportiva.

"La verdad que para mí es un gran gusto venir aquí, brindar un poco de judo a los chicos, chicas que están practicando, me resulta interesante esta plaza porque estar en la punta del país y ver tanta garra, entusiasmo y me da orgullo", comentó Martinel ante El Tribuno de Jujuy.

La exjudoca y ahora entrenadora se mostró contenta por la convocatoria en el CAI "Me sorprendió la cantidad, la convocatoria de judocas que vinieron, se ve que tienen mucho entusiasmo, suelo ver la participación de todos, los jujeños en los nacionales y veo que están creciendo, mejorando mucho".

Sobre los trabajos que se desarrollaron, explicó: "Me sirve para poder ver un poco el nivel general y ayudarlos en algunas cuestiones técnicas, a mejorar, les doy algunos tips para competencias y en eso trabajamos", comentó al tiempo que agregó "observé varios chicos y chicas muy bien, hay una nenita que me gustó mucho, la hicimos luchar con la clase de los más chicos así que no me extrañaría que salga una Paula Pareto de Jujuy", subrayó.

El oro de la "Peque" Pareto marcó un antes y un después en el judo argentino "se incrementó la cantidad de judocas se incrementó bastante a partir de las medallas y los logros de Paula y el conocimiento público de nuestro deporte", detalló al tiempo que opinó "un campeón olímpico te lleva 15 años, es un trabajo a largo plazo".

Por último, la profesora comentó: "Es un trabajo que nos estamos dando por eso la Secretaría de Deportes desarrolla el programa a nivel nacional de las escuelas de iniciación deportiva así que esto es algo que le digo a los profesores que tienen que ser la cantera de los campeones del mañana", finalizó Laura Martinel después de la clínica que dictó en las instalaciones de Club Atlético Independiente. (Gonzalo Díaz).