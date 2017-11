Pablo Alborán regresa con “Prometo”

Tras dos años de ausencia el músico malagueño Pablo Alborán regresa con un nuevo trabajo discográfico. El artista que ha revitalizado la música pop española y latina de los últimos años vuelve a lo grande con una obra personal y sorprendente. “Prometo” es el resultado de dos años de reflexión en los que Pablo ha crecido como artista, un álbum en el que está todo lo que ha convertido su música en un fenómeno mundial, pero también todas las nuevas influencias resultado de su curiosidad y evolución musical. “Prometo” está llamado a ser un paso definitivo en la carrera del músico malagueño.

“Estoy feliz, he hecho lo que he querido, he podido materializar todo lo que tenía en la cabeza después del parón que necesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado en estos años y plantearme hacia dónde debía ir. Ha sido providencial que en este momento encontrara a Julio Reyes, un productor que ha sabido guiarme muy bien. Yo llevaba siete años sin parar y necesitaba el año que paré para pasarlo tranquilo, en Málaga con mi familia. Hubo tiempo para todo: para descansar, para viajar y también para estudiar otra vez. Toda ese tiempo de reflexión se notó cuando regresé al estudio y comenzó el trabajo con Julio, que me ayudó a canalizar toda esa energía positiva y enfocarla en las nuevas canciones”, cuenta Pablo Alborán.