ARA San Juan "Se encontró una balsa que no es del submarino"

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó hoy que se halló una balsa en el marco del operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, pero que no correspondía a la nave, en tanto que se suman nuevos buques con medios tecnológicos al operativo.

La balsa fue divisada por una aeronave y pudieron acceder a ella la corbeta Rosales y el destructor Sarandí, en el marco de una "maniobra muy complicada" y "de riesgo", según precisó Balbi.

El vocero precisó que se comprobó que "no corresponde al sumbarino".

Balbi precisó también que se divisaron "bengalas blancas", que no corresponderían al submarino, aunque el episodio se sigue investigando.

Añadió que desde Comodoro Rivadavia "están por zarpar dos buques que van a llevar material voluminoso de alta tecnología" para ser utlizado en la zona de la búsqueda.