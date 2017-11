No tienen clases desde hace una semana por falta de portero

HUMAHUACA. Padres de los alumnos de la Escuela Nº 442 “Maestro Ricardo Vilca” de esta ciudad se autoconvocaron ayer en el edificio de Región II para reclamar una solución urgente ya que los niños del turno tarde de ese establecimiento hace una semana que no tienen clases por falta de porteros.

Cristian Colque uno de los padres autoconvocados explicó la situación que los llevó a presentarse en el edificio de Región II y dijo “ante la falta de porteros en el establecimiento, los niños del turno tarde de la Escuela Nº 442 no están teniendo clases ya que no se pueden garantizar las condiciones de higiene necesarias”. Además agregó que “los directivos nos informaron que ya presentaron las notas correspondientes a las autoridades de Región II pero no tienen respuesta aún, lo que hace que nuestros chicos hace siete días no tengan clases lo que perjudica enormemente a nuestros niños”.

Colque además explicó que como padres autoconvocados el día viernes quisieron presentar una nota a las autoridades de Región II y ese día no encontraron a nadie que escuche sus reclamos. Por ese motivo, regresaron en la jornada de ayer pero tampoco pudieron encontrar al jefe administrativo de Región II ni a ninguna supervisora que los reciba.

Por otra parte, el director del establecimiento Cleofe Vilca expresó “el tema de la falta de personal de servicio es muy serio en la escuela 442 por la cantidad de los alumnos que concurren y porque tenemos personal mínimo e insuficiente ya que no se cubrieron las vacantes del personal que se jubiló, hay personal con problemas de salud que no están trabajando y hacemos los pedidos a través del delegado de Región II y de la supervisora pero no tenemos respuesta y los padres decidieron exigir a las autoridades la pronta solución a este inconveniente”.

Según informaron los padres, la falta de personal de servicios generales en la Escuela Nº 442 viene desde el mes de julio pero hasta el momento, no hay solución por parte de las autoridades competentes por lo que continuarán el reclamo hasta conseguir que la situación se resuelva y que los niños puedan tener clases normalmente.