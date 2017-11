Aclaran una información sobre matrimonio de barrio El Balcón

Un matrimonio domiciliado en el barrio El Balcón de la zona de Alto Comedero y que se viera involucrado en un extraño episodio el pasado domingo, se presentó en El Tribuno de Jujuy para aclarar lo sucedido.

La señora y su esposo, que pidieron mantener en reserva sus nombres, aclararon que "nada de lo publicado en la edición del pasado lunes es cierto" agregando que "cuando nos dimos cuenta teníamos a la Policía dentro de nuestra casa y apuntando a mi esposo".

Manifestaron que "jamás llamamos a la Policía y en la Central nos dijeron que el pedido lo efectuó una vecina". "El médico de la Policía pudo constatar que no tenía lesiones y mucho menos estaba ensangrentada", remarcó sumamente molesta la señora.

"Nos vimos involucrados en un hecho que nos avergüenza y nos perjudica", señaló la mujer, a la vez que agregó que "mi esposo tuvo problemas en su trabajo y eso no nos parece bien".

La caída

Consultado sobre qué pasó con el policía que cayó del primer piso, el matrimonio relató que "nuestra casa está en un primer piso y se ingresa por una escalera que da a un pasillo, al lado hay una apertura, es un espacio abierto que no cuenta con baranda ni nada y como estaba oscuro el sargento Víctor Pereyra se cae, entonces lo que hacen es denunciarme y decir que lo empujé".

"Yo en mi contradenuncia dejé muy claro que jamás lo toqué porque yo estaba sobre mi esposo porque era injusto que lo llevaran detenido" aclaró.

Los hechos

De acuerdo a la versión del joven matrimonio "cuando llegó la Policía, me dijeron que me tire al piso, yo me tiré encima de él para que no se lo lleven".

El matrimonio recordó que fueron detenidos alrededor de las 5.30 y la mujer liberada a las 22 y el hombre alrededor de las 24 del domingo.

Hicieron hincapié en "el abuso" que sufrió la mujer por parte del personal masculino, ya que no había ninguna mujer y a ella la tomaron del cuello desde la parte de atrás, sin que ella pudiera defenderse, frente al accionar policial.