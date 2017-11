Una búsqueda contrarreloj

A pesar de las mejoras en las condiciones climáticas y un fuerte operativo de rastrillaje aún no hay novedades.La situación de los 44 tripulantes a bordo entra hoy en fase crítica, ya que comienza a agotarse su capacidad de oxígeno.

La intensa búsqueda del desaparecido submarino ARA San Juan sumó en las últimas horas momentos de incertidumbre al rescatarse en alta mar una balsa vacía y detectarse bengalas luminosas, aunque en ambos casos luego se verificó que no pertenecían a la nave cuya suerte es un misterio desde hace ya seis días.

Al menos cinco buques concentran sus esfuerzos en un área de 20 kilómetros cuadrados utilizando sondas multihaz.

El amplio operativo internacional de rastrillaje, al que se encuentran afectadas unas 4.000 personas de distintas nacionalidades y ubicadas en diferentes puntos, se intensificó ayer gracias a la mejora en las condiciones climáticas en la zona, con la participación de más de 30 embarcaciones y 16 aeronaves.

Hoy se cumplen siete días de la última comunicación que tuvo el sumergible con la base naval de Mar del Plata, por lo que crece la preocupación debido a que comienza a agotarse su capacidad de oxígeno si no sale a la superficie.

"No descartamos ninguna hipótesis. Suponiendo la fase más crítica que sería que el submarino esté en inmersión y que no pueda emerger, estamos en el sexto día de oxígeno", explicó ayer el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, quien prefirió "no aventurar conjeturas sin más evidencias".

Balbi también confirmó ayer que fue hallada y rescatada por los barcos una balsa vacía, lo que en principio había despertado esperanzas de poder localizar el submarino, pero luego se verificó que no pertenece al ARA San Juan. El vocero sostuvo que "pudo haberse desprendido de una embarcación por las malas condiciones del tiempo".

"Entrando a una fase crítica"

En el último informe a la prensa de Balbi, afirmó que "se está entrando en una fase crítica respecto al oxígeno del submarino (San Juan), nuestra preocupación va en aumento" en este aspecto.

Han pasado seis días sin lograr ningún tipo de contacto, lo que comienza a preocupar es la autonomía de la nave argentina con un factor preponderante: el oxígeno.