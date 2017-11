Perdió Independiente por la mínima

Independiente de Avellaneda se fue masticando bronca anoche del "Defensores de Chaco" en Asunción. La derrota uno a cero en manos de Libertad por el partido de ida semifinal de la Copa Sudamericana dejó la serie abierta, pero el "rojo" sabe que pudo al menos haber empatado. El próximo martes será la revancha en Avellaneda.

De entrada, el local se encontró con el gol. A los 28 segundos, la defensa del equipo de Avellaneda se equivocó. Apareció "Tacuara" Cardozo y aunque pareció que bajó con la mano el balón, el delantero definió perfecto. Fue el uno a cero cuando los hinchas ni siquiera se habían terminado de acomodar en sus asientos.

El "rojo" sintió el golpe. Los más afectados fueron los defensores, que se cansaron de equivocarse en los cierres o relevos. Cardozo Lucena pudo liquidar el pleito, pero el arquero visitante Martín Campaña lo impidió.

El "rojo" recién salió de su letargo cuando Sánchez Miño apareció por izquierda y su disparo encontró una buena respuesta en las manos de Muñoz.

La principal falencia de los dirigidos por Ariel Holan pasaba porque abusaron de los centros. Jamás "triangularon" o intentaron llegar con la pelota al ras del piso, marca registrada de este equipo.

Ya en el complemento, con el ingreso de Martín Benítez y Leandro Fernández, el "rojo" mejoró, pero su rival se encargó de redoblar esfuerzos para no dejar espacios vacíos. Tal fue así que no se sintió la ausencia por expulsión de Cardozo. El hecho de venir invicto en la competencia no es casualidad.

Eso sí, en el inicio del período, Tagliafico evitó el segundo de los "guaraníes" que hubiese implicado el final anticipado del encuentro.

Fernández estuvo cerca de la igualdad, tras un pase magistral de Meza, pero falló en la definición. Y la más clara fue un cabezazo de Sánchez Miño que Muñoz mandó al córner. Era gol, pero la fortuna y la gran volada del "Uno" local no quisieron que el balón inflara la red.