Un cartel perfectamente decorado con la frase "Jujuy lee a Valentino" formó parte recibimiento que tuvo el poeta, escritor y periodista nacido en el partido bonaerense de Castelar, días atrás en el SUM de la Escuela de Comercio N´ 1 "Profesor Antonio Casas", en un encuentro que congregó a más de un centenar de alumnos del nivel secundario y sus docentes por más de dos horas.

Minutos después de finalizado el evento, y tras firmar innumerables ejemplares de sus obras a los jóvenes y de sacarse fotos con ellos, Valentino dialogó con El Tribuno de Jujuy sobre la experiencia que significo estar frente a frente con alguien que leyó sus obras. El escritor dijo que la experiencia fue sumamente fascinante porque siempre puede haber distintas interpretaciones de una obra, algo que la enriquece aún más. Valentino también criticó fuertemente el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías lo que dijo "interfieren en relación de hombre con el hombre".

Siempre positivo y entusiasta afirmó que mientras que siga bien de salud tendrá en sus manos un lápiz y un papel para escribir sus historias "Después de 30 años, mi pasión por escribir sigue intacta", afirmó orgulloso.

¿Qué lo motiva a seguir creando historias?

-Creo que es algo difícil de explicar, pero puede ser relacionado con la pasión. En mi caso comencé escribiendo para chicos algo que me resultaba sumamente gratificante y ahora cada vez más mis historias se están acercando al mundo juvenil, pre adolescentes, o adolescentes, con relatos cercanos a lo que a ellos les ocurre a diario en su vida cotidiana. Siempre es un desafío escribir un libro porque uno no sabe cómo va a terminar y si le va a gustar al lector, más aun si es un lector joven, que son muchas veces más críticos y exigentes que otros lectores.

Tal vez haya que tener en cuenta, un factor que siempre destacó no hay que descuidar que es reinterpretar constantemente la historia, las historias y los personajes de los clásicos cuentos, algo que nos sirve como norte para poder avanzar tanto en la vida como en la literatura.

A los 11 años se interesó por la literatura griega y latina ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje?

-Los tiempos tanto en la vida como en la escritura están siempre en constante cambio. De pibe era impensado que un escritor visite una escuela y hable con los estudiantes de sus obras, algo que en este tiempo es sumamente normal y necesario.

En mi época no había literatura infanto- juvenil nacional, solo leíamos los clásicos que en su mayoría eran extranjeros, como Julio Verne, London, Melvin, Stevenson, que eran muy bueno autores. Por ejemplo, María Elena Walsh en ese entonces recién empezaba a darse a conocer. Con la llegada democracia a nuestro país recién empezó a resurgir las historias locales con los libros del Quirquincho, las obra de Graciela Montes, Laura Devatach, Gustavo Roldán y Graciela Cabal, entre otros, que fueron los grandes precursores del gran movimiento de la literatura juvenil argentina y latinoamericana.

En su disertación le pidió a los jóvenes no sólo que descubran el fascinante mundo de la nuevas obras sino que relean a lo obras clásicas ¿Por qué?

-Me parece importante que se relean los clásicos y consideró que la escuela es el lugar propicio para que esto ocurra. Eso no significa que dejen de leer autores contemporáneos, ambos deben complementarse. Hay nuevas pasiones, historias y versiones que son contadas de manera renovada.

Sin embargo hay conceptos universales que deben ser rescatados; por ejemplo Sófocles y sus visión del amor en Antígona están importante como la postura de algún autor actual, ambos hay entenderlos, comprenderlos y por qué no buscarles puntos de encuentros.

En este sentido el papel de la escuela en este proceso de comprensión e interpretación de texto es clave, por lo que los docentes y la institución educativa deben asumir esta responsabilidad siempre.

Tiene una postura muy tajante sobre el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales

-Creo que están siendo usadas de manera en la actualidad de manera muy desmedida lo que provoca interferencia en la relación entre el hombre y lectura, sino algo más profundo; una interferencia en la comunicación del hombre con el hombre. Temo mucho por el futuro del ser humano volcado hacia un hedonismo y narcisismo generado por el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías que no alejan más de la relación con el otro. Una publicidad que vi el otro día en la televisión lo explica de manera sencilla. Un chico sale a jugar al futbol en un comercial de jabón en polvo, esto es terrible, se publicita que los niños salgan a jugar a jugar al futbol, cuando esto debería ser normal. En vez de que se encuentren chateando con su celular deberían estar jugando al aire libre con amigos y esto se está perdiendo porque nos imponen necesidades y productos.

¿Qué opina sobre la posibilidad de poder bajar un libro usando internet?

-Esto inevitable y viene a reconfigurar las nuevas formas de consumo. Los cantantes por ejemplo ya no tienen regalías por su disco o es muy poca, algo que todavía no está pasando en el mundo de la literatura. Creo que es una situación que tener en cuenta y poder generar una alternativa que no afecte el trabajo de los escritores. Nos tendremos que amoldar.

El oficio del escritor es bastante particular porque pareciera que nunca se cansan de escribir y quieren siempre seguir ¿Comparte esta idea?

-En la medida que la salud me acompañe voy a seguir escribiendo. Hay tantos grandes autores que siguen activos, como el gran Mempo Giardinelli con más de 70 años o el autor del libro Los vengadores de la Patagonia trágica, Osvaldo Bayer que tiene 90 años.

Las opiniones

Juan Cruz - Colegio La Salle

Estoy leyendo “Perros de Nadie”, una de sus obras mas fascinantes por eso tenía la inquietud de conocerlo en persona. No me decepciono es tal cual me lo imagina en cuando lei su libro.

Agustina Mamani - Colegio Divino Redentor

Es un autor que tiene la facilidad de estar muy cerca de los jóvenes. En su obra “Perros de Nadie” plantea una historia de la cual quiera de nosotros se puede sentir identificado y con un final muy bueno.

Marcos Juárez - Escuela de Comercio N° 1

Conocer a este autor es un gran sueño. Leí varias obras de su autoría, entre ellas “Caperucita II”, que me parece un libro genial. Voy a seguir indagando en más de su vida y en su forma de escribir que es muy original