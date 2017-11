Inauguran la expansión académica de la Unju

La Universidad Nacional de Jujuy inaugurará hoy su nueva expansión académica.

El acto se realizará al mediodía en el Hotel de Turismo Municipal y contará con la participación del gobernador de la provincia, Gerardo Morales; el intendente de Humahuaca, Leonel Herrera; el rector de la Unju, Rodolfo Tecchi; la secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Danya Tavella, entre otras autoridades. El anuncio fue realizado por Magda Choquevilca, coordinadora de la Unju de Quebrada y Puna; el intendente Herrera y la secretaria de Gobierno, Irma Zamboni, quienes además señalaron la importancia de este acontecimiento.

Magda Choquevilca destacó "el esfuerzo conjunto entre el municipio, la Unju y la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación como así también del gobernador de la provincia para poder concretar este sueño que es poder tener una expansión académica en Humahuaca". Choquevilca además señaló que este acontecimiento es un "hito histórico, significa un camino profundo a la equidad en el que toda la gente de la región podrá adquirir mayores herramientas para gestionar nuestro territorio". Finalmente manifestó que "la Universidad está al servicio de la comunidad por eso queremos que cada humahuaqueño sienta que le pertenece incluso si alguna vez llegara a haber disensos deben sentirla propia". El intendente Herrera expresó su satisfacción por la concreción de este logro para toda la región y expresó que "este proyecto que hoy se concreta surgió hace unos cuantos años cuando empezamos a trabajar fuertemente con Irma Zamboni y Elina Liquín para poder traer la Universidad a esta ciudad y si bien en ese entonces no pertenecíamos a un mismo espacio político, dejamos mezquindades de lado con el único objetivo de buscar el desarrollo de Humahuaca". El jefe comunal agregó que "la política de descentralización que lleva la Universidad facilitó que podamos estar anunciando esta inauguración y agradezco a todos aquellos actores que facilitaron que Humahuaca cuente con esta sede universitaria que permitirá sin dudas un mayor desarrollo en toda la región". Finalmente, destacó que esta inauguración "es un logro trascendental que va a permitir que nuestros jóvenes puedan acceder a la Universidad sin tener que emigrar y que les abre las puertas a todas aquellas personas de localidades cercanas que tendrán la posibilidad de acceder a la casa de altos estudios".

No tienen clases por falta de porteros



SUS HIJOS NO TIENEN CLASES/ PADRES RECLAMARON AYER EN EL EDIFICIO DE REGIÓN II.

HUMAHUACA (Corresponsal).Padres de los alumnos de la escuela Nº 442 “Maestro Ricardo Vilca” de esta ciudad se autoconvocaron ayer en el edificio de Región II para reclamar una solución urgente ya que los niños del turno tarde de ese establecimiento hace una semana que no tienen clases por falta de porteros.

Cristian Colque, uno de los padres autoconvocados, explicó la situación que los llevó a presentarse en el edificio de Región II y dijo que “ante la falta de porteros en el establecimiento, los niños del turno tarde de la Escuela 442 no están teniendo clases ya que no se pueden garantizar las condiciones de higiene necesarias”. Además agregó que “los directivos nos informaron que ya presentaron las notas correspondientes a las autoridades de Región II pero no tienen respuesta aún, lo que hace que nuestros chicos hace siete días no tengan clases, lo que perjudica enormemente a nuestros niños”.

Colque además explicó que como padres autoconvocados el día viernes quisieron presentar una nota a las autoridades de Región II y ese día no encontraron a nadie que escuche sus reclamos. Por ese motivo, regresaron la jornada de ayer pero tampoco pudieron encontrar al jefe administrativo de Región II ni a ninguna supervisora que los reciba.

Por otra parte, el director del establecimiento, Cleofe Vilca, expresó que “el tema de la falta de personal de servicio es muy serio en la Escuela 442 por la cantidad de los alumnos que concurren y porque tenemos personal mínimo e insuficiente ya que no se cubrieron las vacantes del personal que se jubiló, hay personal con problemas de salud que no está trabajando y hacemos los pedidos a través del delegado de Región II y de la supervisora pero no tenemos respuesta y los padres decidieron exigir a las autoridades la pronta solución a este inconveniente”. Según informaron los padres, la falta de personal de servicios generales en la Escuela Nº 442 viene desde el mes de julio pero hasta el momento, no hay solución por parte de las autoridades competentes por lo que continuarán el reclamo hasta conseguir que la situación se resuelva y que los niños puedan tener clases normalmente.