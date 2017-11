La picante respuesta de Tinelli a Lourdes Sánchez

El merengue de Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras, el cual tuvo toques afro, sigue dando que hablar. “Marcelo (Tinelli) nos deliró bastante. Él ya direcciona para dónde tiene que votar el jurado. Ni bien bajamos de la escalera, ya empezó a decir que estábamos en la playa y hasta dijo que no le había gustado. No sé si el jurado lo habrá escuchado”, comentó la bailarina en una entrevista radial.

La respuesta del conductor no se hizo esperar. Luego de que Lizy Tagliani calificara con un 5 a la coreo de La Bomba, Tinelli dijo: “Llevan 12. 14 tiene Lourdes Sánchez que hoy se enojó conmigo y ha dicho que yo induzco al jurado sobre cómo tiene que votar. En la vida lo he hecho. Lo único que dije cuando entraron acá era preguntar si venían de la playa porque iban a bailar un merengue descalzos. ¿Pero cómo voy a inducir? No le gustó al jurado. La Primera Dama es tremenda".

"Lourdes Sánchez tiene 14, yo en su lugar estaría ensayando más que hablando. La adoro, pero más que hablar en los programas me metería todo el día en la sala de ensayo. Acá tiene que bailar, los pingos se ven en la cancha", concluyó, picante, Marcelo.