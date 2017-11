El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, informó que "no hay ningún tipo de contacto, ni de forma pasiva ni activa" con el ARA San Juan y que "estamos en una etapa crítica por el oxígeno".

Séptimo día de búsqueda: "No hay rastros del submarino"

La búsqueda del submarino perdido hace una semana con 44 tripulantes a bordo continuaba este miércoles sin novedades y en una fase "crítica", aseguró esta mañana el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, quien pidió a las familias de los desaparecidos que "no pierdan las esperanzas" de hallarlos con vida.

"No hay ningún reporte oficial de una imagen térmica", como tampoco "ningún tipo de contacto, ni en forma pasiva ni activa", expresó.

Balbi contó que un avión con un detector de anomalías magnéticas rastrilló la zona donde ayer a las 19 se divisaron tres bengalas (una de color naranja y dos de color blanco) "al este de Península Valdés, en la milla 200", pero no se pudo localizar "nada" con los medios utilizados tanto vía aérea como y marítima.

"En esa zona no hay ningún tipo de contacto que haga suponer que es el submarino", sostuvo. Además, reiteró que "se está en una etapa crítica por el oxígeno aunque no descartamos que esté en superficie".

Balbi admitió: "Estamos en la parte crítica, el séptimo día, en cuanto al oxígeno" que habría en el ARA San Juan. "Hoy es un día óptimo para el patrullado marino y la exploración aérea, mañana se empieza a complicar otra vez", apuntó.

Asimismo, el vocero de la Armada afirmó que ya se puede hablar de "un cien por cien explorado a través de las diez aeronaves".

Finalmente, les pidió a las familias de los tripulantes que "no pierdan las esperanzas" y remarcó que están "haciendo lo humanamente posible" para localizarlos con vida.

El submarino ARA San Juan, con 43 hombres y una mujer a bordo, zarpó hace diez días de la ciudad fueguina de Ushuaia y tenía previsto llegar el domingo al puerto de Mar del Plata, pero desde el miércoles pasado a las 7.30 se perdió el contacto.

Fuente: DyN