Una donación que no tardó en llegar: la historia de Leonor Erazo

Leonor Erazo es una joven jujeña de 27 años, oriunda del departamento de San Antonio.Su historia es una clara muestra de fe, superación y perseverancia. A los 18 años recibió un trasplante de riñón, se recuperó pero otra complicación física requería que sea intervenida nuevamente.

Nació con una patología denominada "Genu valgo severo bilateral", la misma le afecta las rodillas provocándole una deformidad que le imposibilita caminar con normalidad. A medida que se fue recuperando del trasplante, inició gestiones para ser operada de las rodillas porque la enfermedad es progresiva.

Esa operación no llegaba y su situación cada día empeoraba más, "presenté todos los estudios que me solicitaron en el hospital 'Pablo Soria', pero siempre tenían excusas para postergar la cirugía". Durante casi 8 años no bajó los brazos y recién la semana pasada llegó lo tan esperado gracias al apoyo de muchas personas que la ayudaron a luchar por su salud.

La asociación "Jujuy Da Vida" cumplió un rol fundamental acompañándola en todo momento.

La intervención se realizó en la clínica del Rosario, le corrigieron la malformación del fémur derecho que era lo más necesario, aún falta la tibia de esa pierna y ambos huesos de la izquierda.Por haberse esperado tanto tiempo la situación se agravó provocándole fuertes dolores.

La operación fue imprescindible para poder detener el avance de esta enfermedad que, al ser progresiva, le provoca serios problemas de movilidad y de a poco va afectando sus caderas, lo que podría en un futuro obligarla a usar silla de ruedas.

Posterior a esto, la situación otra vez se le tornó dura ya que poseía dolores que de a poco fueron disminuyendo pero también porque necesitaba con suma urgencia un par de muletas para poder moverse en su recuperación.Las mismas no tardaron en llegar gracias al aporte solidario del grupo de jóvenes voluntarios "Jujuy Ayuda con el Corazón".

"Jujuy Ayuda con el Corazón" es una institución con fines benéficos que trabaja en nuestra provincia, se enteraron del caso de Leonor y de inmediato extendieron su generoso lazo fraternal para darle las muletas que tanto anhelaba.

"Quiero agradecer a 'Jujuy Ayuda' por la donación de las muletas, no creía que las iba a tener pero me sorprendieron y me las donaron, estoy muy feliz. Por suerte fueron rápidos y me las dieron a tiempo, tienen un corazón enorme. También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cerca mio en este momento difícil apoyándome y dándome contención. Esperaba esta cirugía hace mas de 8 años y recién se pudo lograr. La asociación Jujuy Da Vida fue otra ong que me apoyó siempre y nunca me soltó la mano", manifestó, muy agradecida, Leonor.

Siguió diciendo que, "siento algo en el pecho que no sé como sacarlo, es algo tan maravilloso que aún no lo creo. Falta todavía otra cirugía pero lo más importante ya está. Siento que debo mucho a todos los que me están ayudando por tantas palabras para levantarme el ánimo. Ahora voy a seguir luchando por estar mejor", dijo.

Fue importante mencionar también el respaldo que recibió del programa "Incluir Salud" para esta operación y espera que la sigan ayudando con lo que le falta para su recuperación.