Habló la jueza que investiga la desaparición: "aún no hay delitos para investigar"

La jueza federal que tiene a cargo la causa por la desaparición del submarino "Ara San Juan" reveló este miércoles que "hay información muy sensible" en torno a la búsqueda, pero "hoy no hay delito para investigar".

Se trata de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez quien está a cargo de la causa que fue caratulada como "averiguación de ilícito" tras una denuncia presentada por la Armada el viernes pasado.

"No estamos investigando, estamos esperando el resultado de la búsqueda. En este caso lo que hacemos es recabar la información pertinente al cumplimiento del protocolo de la Armada. Acá estamos todos esperando un desenlace que esperemos sea para bien", comentó.

Además, la magistrada aseguró en declaraciones radiales a FM Latina que "hay información muy sensible" que obedece al "secreto de Estado".

"Estamos hablando de una embarcación de guerra y no me aventuraría a hacer otras consideraciones", indicó Yañez que se encargó de aclarar: "Hoy no tenemos delito para investigar, estamos buscando 44 personas".

La jueza informó también que se adoptarán medidas para conocer en qué estado se encontraba el "ARA San Juan" antes de salir desde Ushuaia pero que aún es prematuro hacer cualquier tipo de consideraciones.