Confirman que el sonido captado es resultante de una violenta explosión

Se desconoce si se trato de una explosión o implosión, pero el vocero de la Armada Argentina Enrique Balbi, confirmó hace instantes que la anomalía "hidroacústica" detectada fue una violenta explosión. Aún continúa la búsqueda del submarino y de los 44 tripulantes.

Los familiares fueron notificados en Mar del Plata, mientras que hace instantes el vocero dio la noticia a los medios de comunicación que siguen de cerca el extenso operativo de búsqueda y rescate del ARA San Juan.

Balbi indicó que "hemos sido prudentes en transmitir a la comunidad, el día de ayer recibimos la información de Estados Unidos, y el día de hoy lo escuché cuando el Canciller le transmitía toda esta información", explicando lo repentino de la noticia.

Afirmó que el informe del análisis realizado por Estados Unidos fue un "evento violento consistente en una explosión", aunque no se sabe el alcance de la misma.

Explicó que fueron dos informes que concluyen en el mismo resultado, en que hubo una explosión.

"Al correlacionar dos fuentes completamente diferentes, coincidentes con la navegación prevista por el submarino".

"No tenemos ninguna información que de indicios del motivo de la explosión", dijo el militar, insistiendo en que la falla detectada en las baterías había sido reparada.

"Tenemos la posición y qué es lo que se produjo, no la causa", afirmó más adelante el vocero de la Armada. Al tiempo que agregó que "hasta tanto no haya una certeza, una evidencia" continuarán trabajando en la búsqueda. "La búsqueda continúa con todos los medios, hasta tanto no tengamos otra certeza no podemos afirmar otra conclusión".

El hecho fue localizado en la zona es a través del golfo San Jorge, a 430 kilómetros dle punto más cercano de la costa, con un radio de 125 km. La profundidad es variable, desde los 200 metors hasta 1000 o 2000 m de profundidad.