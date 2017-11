Zapla y una dura visita en Garupá ante Crucero

Volver a sumar. Altos Hornos Zapla hoy desde las 21 en Garupá (Misiones) afrontará una dura parada contra Crucero del Norte por la 14° fecha de la Zona 4 del Federal A.

El árbitro designado para dirigir este compromiso es Miguel Mazón (Chaco) quien contará con la colaboración de Andrés Franco y Cristian Cañete.

Esta noche se verán las caras dos combinados que hoy se mantienen entre los clasificados y buscan una buena culminación de año. Asimismo coinciden en que ambos vienen de perder, el "merengue" en Palpalá cayó 1 a 0 con el puntero Sarmiento y el "colectivero" 4 a 2 en Salta ante Gimnasia y Tiro, y empataron sin goles en la primera rueda cuando jugaron en el "Emilio Fabrizzi".

El elenco de Horacio Zingariello en estos pocos días tras la caída con Sarmiento no realizó el ensayo de fútbol formal y se trasladó al Litoral sin el once definido. En las últimas fechas no pudo contar con Ocaño ni Tello por respectivas lesiones y ahora no dispondrá de Martinich ni de Ladogana por acumulación de amarillas. Por ese motivo se incluyó dentro de la delegación a Mealla y Lobo. Además, previo al viaje los dirigentes le ofrecieron pagarles el 50% de un sueldo a parte del plantel. Sin embargo, decidieron no cobrar, luego de una reunión consensuada, y solicitaron que al regresar de Misiones se les abone como mínimo un sueldo completo, de los dos atrasados.

Por otro lado, el equipo comandado por el "Chulo" Rivoira, no podrá contar con 3 jugadores fundamentales por diversas lesiones: Bruno, Perussato y Tucker, estos 2 últimos del pasado domingo. No obstante, la ausencia más problemática fue la de Cardozo, a quien el Consejo Federal le dio 3 fechas de suspensión por la agresión a De Olivera en el clásico contra Guaraní (ya cumplió dos).