Parte oficial: la Armada evitó hablar de muertes y pidió consideración por los familiares

El vocero de la armada admitió que no han tenido novedades del submarino perdido, pero que hasta que no haya una evidencia certera de dónde está el submarino no van a emitir una conclusión contundente.

A las 19.40 el vocero de la armada,Enrique Balbi, dio el último parte oficial. En primer lugar apeló a la sensibilidad de la población con respecto a la información que se difunde, tanto en medios como redes sociales por los familiares que están atentos a cualquier dato.Afirmó que la Armada posee toda la información del operativo de búsqueda que se realizó desde el primer momento, y está documentada.

Por otra parte, con respecto a los trascendidos sobre el estado delAra San Juan, declaró que"ninguna unidad de la armada zarpa o decola sin estar en condiciones, llevando el registro del mismo". Por otra parte afirmó que el estado operativo del mismo"sólo puede ser evaluado por profesionales idóneos"

Con respecto a las acusaciones de los familiares referidas a que se ocultó información con respecto a las anomalías hidroacústicas, Balvi dijo queese dato se transmitió ni bien fue recibido, y que si se hubiese tenido esa información se habrían puesto todos los recursos desde el primer momento."Es un momento crítico, los entendemos, los acompañamos en la preocupación y la incertidumbre, pero la armada está haciendo lo humanamente posible, primero para contenerlos y para acompañarlos. Es un esfuerzo que desde hace muchos años no sólo desde lo nacional sino desde lo internacional no se hace."Por otra parte en referencia a las afirmaciones de los mismos familiares que dicen que los tripulantes están todos muertos, luego de un silencio incómodo manifestó que"hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino no vamos a emitir una conclusión contundente. Seguimos buscando al submarino. No tenemos otro indicio como para poder afirmar otra cosa".

En los últimos días trascendió que el presidente Macri no había recibido la información en tiempo y forma, y que habría un cambio en la cúpula de la Armada, por lo que en sus declaraciones, sin mencionar este hecho, Balvi manifestó que"las comunicaciones a las autoridades correspondientes se brindaron siempre en tiempo y forma".

En cuanto a algunos detalles técnicos, se informó que el submarino es un arma estratégica que trabaja individualmente y que el adiestramiento había finalizado yno había necesidad de estar acompañada por una corbeta."De todas maneras,si hubiese estado una unidad en superficie, no hubiese impedido el siniestro. No fue una advertencia, sino que fue un principio de avería que fue comunicado oportunamente y siguieron camino".

Con respecto a los siete días de oxígeno calculado -hoy es el día ocho- manifestó que"el valor estadístico de 7 días son datos de entrenamiento, la situación es crítica en referencia al oxígeno, pero no es estricto o riguroso, puede ser más o menos".

Finalmente aseguró que"No vamos a realizar conjeturas, evaluamos diferentes escenarios para agudizar la búsqueda. Primero hay que detectar y localizar el lugar donde está el submarino. Las profundidades en la zona varían entre 200 metros y 1000, 2 mil y hasta 3 mil metros".