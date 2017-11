La compositora, pianista y cantante Carmen Baliero, llegó en Jujuy para brindar clases durante las cuales trabajó con actores locales el texto dramático desde la percepción musical. En el transcurso de una amena charla con nuestro matutino, la multifacética artista se refirió a la tarea realizada en Jujuy y adelantó algunos de sus proyectos.

¿Cómo fue el trabajo en el taller "La música en el teatro y en el decir teatral")

-Trabajamos desde el fonema, la silba, la oración y la frase para ir subiendo microscópicamente en la forma de decir un texto, para dar musicalidad a las palabras más allá de lo informativo, dar la información estética que tiene el texto, trabajamos sobre el cómo y no sobre el qué, trabajamos con textos teatrales y con otros que no son teatrales, como un manual de instrucciones. La idea es generar una forma del habla que sea teatral y no informativa.

¿Cuál es la respuesta de los que son parte de esta propuesta?

-Es muy buena porque en teatro no se tiene formación musical teatral, no les enseñan a hablar a los actores, le enseñan a colocar la voz para que se escuche y no que la voz es una herramienta de expresión estética que tiene que ser trabajada.

A los textos hay que quitarles la ingenuidad porque lo informativo no basta que es uno de los errores en teatro. Si fuera así todos los Hamlets que existen serian excelentes porque el texto está escrito maravillosamente sin embargo hay Hamlets malos.

El tema es cómo encarar el texto y no el texto en sí, porque hay textos indiscutibles.

¿Cuáles son las herramientas que le otorga a los actores para lograr su objetivo?

Cada actor o en grupo se generan textos aparentemente sin sentido pero que tienen un sentido estético e informativo por lo sonoro y no por la palabra que es lo que pasa con poesía a abstracta. Abordamos varios ejercicios como decir un fonema de varias formas distintas, luego una silba, luego una palabra, luego una frase. Aprendemos a cómo adjetivar la palabra ya que en el sonido se puede apreciar el mensaje subyacente en la palabra. También trabajamos sobre oraciones para saber dónde acentuar la frase ya que acentuar una palabra u otra tiene que ver con lo que le importa al personaje, el valor que le está dando el personaje a la palabras es entender el pacto ficcional, entender que el actor no es el que habla.

Lo que le sirve a los actores es entender que la manera en que se marca una palabra tiene que ver en cómo se piensa la vida. La palabra "mamma" en italiano es una palabra táctil porque las madres italianas son afectivas, en cambio "mother" en inglés es distante y las madres inglesas son así. Cómo se marcan las palabras es el valor que se les da y el sentido que tienen.

¿Según su percepción, en qué fallan los actores en este sentido?

-Los actores no saben escuchar, no tienen retorno, no se escuchan a sí mismos, lo músicos se escuchan, los actores siempre dicen "¿cómo me viste?" y creen que escuchar es poner un micrófono y dicen "¿se escucha?", nunca dicen "¿cómo se escucha?", no están acostumbrados a escucharse eso lleva a una planicie sonora a no generar un sistema de comunicación estética.

¿Para quienes pueden ser útiles estos conceptos?

-Estas herramientas sirven no solo para los actores de teatro sino también para los actores de cine, para los locutores, para los poetas, para lo maestros, también para los políticos pero jamás trabajaría con ellos (risas). Cualquier discurso estético consiste en eso y el no estético también.

¿Cómo definiría su libro "La música para teatro y otros temas"?

-El libro tienen una cantidad de reflexiones para discutirlas, como las que venimos charlando hasta ahora y que en general no se hablan, incluye ejercicios que son muy interesantes y también y quise generar un libro federal entonces hay un capitulo que se llama "Algunas opiniones sobre el tema" y busque 25 pensantes en el teatro - directores, actores, iluminadores- de todo el país y los convoqué a escribir en el libro porque no es lo mismo la música en la Patagonia que la música en Jujuy, la música cambia según la cultura y las geografías.

¿Sobre sus planes y proyectos que nos puede adelantar?

-Estoy componiendo una obra, dejando de lado un poco de lado la palabra, quise volver a la composición, estoy trabajando en una obra que se llama "Solo pianos", son obras para pianos en un solo piano, grabo pianos y toco el piano y los pianos grabados salen por parlante desde dentro del piano, toco y hago una especie de match, de ping pong entre un piano que viene y otro que va dentro del piano. Me interesa buscar la sonoridad de las cosas más que el instrumento, trabajar resonancias ni siquiera melodías, esto se corre de la lógica física del instrumento. Estoy feliz con algunas partes y a otras aún no las encuentro, tengo más que nada problemas tecnológicos. Además estoy trabajando con el director Daniel Marcove para una obra con Alejandra Darín.